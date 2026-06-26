Ocasio-Cortez acusa a Trump de “traición” tras fallo de la Corte Suprema sobre el TPS y el asilo

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, calificó como una “traición” la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración del presidente Donald Trump avance en la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para migrantes haitianos y sirios, además de obtener un fallo favorable relacionado con las solicitudes de asilo.

Con esta resolución, el máximo tribunal abrió la puerta para que el gobierno retire las protecciones legales que durante años permitieron a miles de haitianos permanecer y trabajar en Estados Unidos tras el devastador terremoto de 2010, así como a ciudadanos sirios beneficiados por el programa desde el inicio de la guerra civil en su país en 2012.

Durante declaraciones a Fox News Digital, Ocasio-Cortez aseguró que la medida afecta precisamente a personas que, según afirmó, los simpatizantes de Trump esperaban que no fueran blanco de las políticas migratorias más estrictas de la actual administración.

“Estas decisiones van dirigidas justamente al tipo de personas que los votantes republicanos dijeron que no querían que fueran el objetivo de la política migratoria”, sostuvo la legisladora.

La congresista también afirmó que el fallo contradice la promesa del presidente Trump de centrar las deportaciones únicamente en personas con antecedentes criminales. En ese sentido, señaló que quienes podrían perder el TPS son trabajadores esenciales como enfermeras, empleados del sector salud, trabajadores domésticos, personal de limpieza y empleados de restaurantes.

Además, advirtió que la eliminación de estas protecciones podría afectar también a ciudadanos estadounidenses al generar escasez de mano de obra, elevar costos y provocar la desintegración de comunidades establecidas desde hace años.

Demócratas critican restricciones al asilo

El presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, Pete Aguilar, también cuestionó el fallo relacionado con el asilo y acusó al presidente Trump de atacar reiteradamente un mecanismo que forma parte de la legislación estadounidense desde hace décadas.

Aguilar recordó que las personas que huyen de situaciones extremas cuentan con el derecho legal de solicitar asilo en Estados Unidos.

Respecto al futuro del TPS, el legislador señaló que los demócratas impulsaron en la Cámara de Representantes una iniciativa para brindar mayor certeza a los beneficiarios del programa, especialmente a los haitianos. Sin embargo, indicó que la propuesta permanece detenida en el Senado.

La Casa Blanca defiende el fallo

Por su parte, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respaldó la decisión judicial al señalar que el Estatus de Protección Temporal nunca fue concebido como un mecanismo para obtener la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense.

Asimismo, sostuvo que el sistema de asilo ha sido objeto de abusos durante años y afirmó que el fallo representa un paso para fortalecer los controles migratorios, impedir el ingreso de personas que no cumplen con los requisitos legales y facilitar la deportación de quienes permanezcan en el país sin autorización.

Legisladores defienden el TPS para Haití

El representante demócrata por Alabama, Shomari Figures, afirmó que, aunque aún no revisaba por completo las resoluciones de la Corte Suprema, ya no le sorprendían las decisiones recientes del Poder Judicial.

Figures defendió la continuidad del TPS para Haití al considerar que las condiciones actuales del país, marcadas por desastres naturales, inestabilidad política y violencia, justifican plenamente mantener este mecanismo de protección.

“No creo que haya un país que merezca más este tipo de medidas que las que estamos viendo actualmente en Haití, según el diseño del TPS”, afirmó el legislador.

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