Corte Suprema avala terminar TPS para Haití y Siria

La Corte Suprema se alineó con la postura del gobierno del presidente Donald Trump para terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití y Siria, lo que abriría la puerta para el fin de programas similares para otros países.

Con una votación de 6 a 3 –igual que la decisión sobre peticiones de asilo–, los magistrados permitirán a la administración Trump continuar con su plan de revocar el TPS a unos 350,000 haitianos y 6,000 sirios.

En nombre de la mayoría, el juez conservador Samuel Alito rechazó la alegación de que la decisión de retirar la protección a los haitianos fuera discriminatoria por parte del gobierno de Trump.

El programa TPS, vigente desde 1990, proporciona ayuda humanitaria a personas de países que fueron afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.

Los inmigrantes beneficiados reciben un ‘parole’ de estancia en EE.UU. y pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) por hasta 18 meses, con posibilidad de prórroga, aunque la administración Trump también ha modificado las extensiones de estos permisos.

La decisión en los casos consolidados Mullin v. Dahlia Doe y Trump v. Miot implica que cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios perderán su derecho a vivir y trabajar legalmente en EE.UU, por lo que en 32 días podrían ser detenidos y deportados, indiço la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Las personas que lideraron las demandas que llegaron al Máximo Tribunal, Dahlia Doe y Viles Dorsainvil, expresaron lo devastadora que es la determinación.

“La decisión de hoy es un golpe devastador para mí y para miles de beneficiarios del TPS y nuestras familias, que construimos nuestras vidas en este país de buena fe”, dijo Dalila, migrante de Siria. “Somos personas reales cuyo futuro ahora pende de un hilo. Esto no es simplemente un resultado legal; para nosotros, representa la pérdida de estabilidad, el temor a la separación de nuestras familias y la incertidumbre sobre lo que vendrá después”.

Dorsainvil, originario de Haití y beneficiario del TPS, además de cofundador y director ejecutivo del Centro de Apoyo Haitiano, recordó que país no es seguro para volver.

“Esta decisión genera un temor inmediato en miles de familias haitianas. Haití no es seguro, y todos lo saben”, expuso. “La verdad es esta: somos padres, trabajadores, cuidadores y líderes, y no desapareceremos en silencio”.

Lo único que pudiera detener ese escenario para los inmigrantes es una decisión de un tribunal de distrito que emita nuevas órdenes, agregan los expertos.

“La Corte también limitó severamente la capacidad de los beneficiarios del TPS para impugnar incluso violaciones flagrantes de la ley del TPS creada por el Congreso, impidiendo la revisión judicial de todas las demandas presentadas por los demandantes, excepto aquellas que alegan violaciones constitucionales”, se advierte. “Esta decisión allana el camino para que la administración Trump retire el estatus de TPS a más de 1.3 millones de personas con una supervisión judicial limitada”.

Los demandantes sirios están representados por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), Muslim Advocates y Van Der Hout LLP, junto con la ACLU Nacional, la ACLU del Norte de California, el Centro Miñana de Derecho y Política Migratoria de la Facultad de Derecho de la UCLA y la Red Nacional de Organización de Trabajadores Jornaleros (NDLON). Los demandantes haitianos están representados por Just Futures Law, Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP), Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt y Giskan, Solataroff & Anderson.

Impacto en miles de familias y negocios

Rebecca Shi, directora ejecutiva de American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action), advirtió que la decisión de la Corte Suprema será “devastador” para miles de familias en EE.UU., así como empleadores.

“La decisión de hoy representa un revés devastador para los cientos de miles de beneficiarios del TPS que han construido sus vidas en comunidades de todo Estados Unidos y, lo que es más importante, para nuestra economía, ya que corremos el riesgo de perder trabajadores calificados, con experiencia y con una larga trayectoria en sectores críticos como la atención médica, la hostelería, la construcción y muchos más”, expuso.

Uno de los sectores que serán afectados es el de cuidadores de adultos mayores, ya que más de un millón de personas dependen diariamente de cuidadores haitianos, agrega la organización.

“En un momento en que los proveedores de atención médica en todo el país enfrentan una escasez de personal sin precedentes y la población de adultos mayores en Estados Unidos sigue creciendo, esta decisión nos lleva en la dirección equivocada”, señaló Shi.