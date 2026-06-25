Corte Suprema decide contra inmigrantes que piden asilo y avala política de Trump

El Máximo Tribunal se alineó con la política de Trump sobre los peticionarios de asilo

La Corte Suprema decidió contra peticionarios de asilo en EE.UU.

La Corte Suprema decidió contra peticionarios de asilo en EE.UU. Crédito: Mariam Zuhaib | AP

Avatar de Jesús García

Por  Jesús García

La Corte Suprema determinó que los inmigrantes que reclaman solicitudes de asilo fuera del país no tienen derecho bajo leyes estadounidenses, porque no están en territorio de Estados Unidos, por lo que agentes migratorios no tienen obligación de escuchar sus casos.

La decisión 6 a 3 de los magistrados fue sobre el caso Mullin, Secretary of Homeland Security, et.al. v. Al Otro Lado, et.al, con la disidencia Kagan, Sotomayor y Jackson.

En esta nota

Donald Trump Corte Suprema peticiones de asilo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending