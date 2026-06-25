Corte Suprema decide contra inmigrantes que piden asilo y avala política de Trump

La Corte Suprema determinó que los inmigrantes que reclaman solicitudes de asilo fuera del país no tienen derecho bajo leyes estadounidenses, porque no están en territorio de Estados Unidos, por lo que agentes migratorios no tienen obligación de escuchar sus casos.

La decisión 6 a 3 de los magistrados fue sobre el caso Mullin, Secretary of Homeland Security, et.al. v. Al Otro Lado, et.al, con la disidencia Kagan, Sotomayor y Jackson.