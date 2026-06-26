¿Qué donar y dónde hacerlo?: la guía para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela desde NY

En cuestión de horas, organizaciones comunitarias venezolanas de Nueva York y Nueva Jersey, junto con emprendedores gastronómicos y cientos de voluntarios, pusieron en marcha una red de ayuda humanitaria para recolectar los insumos básicos que requieren con urgencia miles de venezolanos afectados por los dos terremotos que devastaron varias localidades del centro del país.

Miriam Mavares, representante de la organización El Cocotero, explicó que ya funcionan decenas de centros de acopio en la zona triestatal, coordinados por distintas organizaciones de la diáspora.

En esta primera fase de la emergencia, las mayores necesidades son insumos médicos y de primeros auxilios, medicamentos, fórmulas infantiles, mantas, productos de higiene personal, pastillas potabilizadoras de agua, linternas, baterías y herramientas para las labores de rescate.

Los organizadores estiman que el primer contenedor con ayuda humanitaria partirá el próximo miércoles 1 de julio, gracias al patrocinio de una empresa privada que asumió los costos del envío.

Portavoces de la coalición de organizaciones venezolanas que coordina las labores de asistencia en la Gran Manzana, señalaron que muchas personas desean enviar cajas de manera individual, pero ese proceso suele ser lento y costoso frente a la magnitud de la emergencia.

“Hoy la forma más rápida de ayudar es enviar dinero a un familiar, amigo o persona de confianza para que compre directamente en tiendas, farmacias y ferreterías de las zonas afectadas. Allí se necesitan con urgencia palas, linternas y equipos para la remoción de escombros. Además, esas compras contribuyen a mantener activa la economía local en medio de la tragedia”, explicó Mavares.

Los activistas destacan que la solidaridad no se ha limitado a la comunidad venezolana. La tragedia ha generado una amplia movilización entre neoyorquinos de distintos orígenes, que también han decidido sumarse a la respuesta humanitaria.

“El voluntariado y la reacción de nuestra diáspora en Nueva York han sido extraordinarios. Pero también queremos agradecer el respaldo de otras comunidades hispanas y no hispanas que han hecho suya esta tragedia y han decidido tender la mano a Venezuela”, afirmó Adriana Malavé, directora de la plataforma Venezolanos en Nueva York.

Entre esas iniciativas figura la impulsada por la Asociación de Restaurantes y Bares Latinos de Queens, que en alianza con pequeños negocios, la mayoría propiedad de empresarios dominicanos, lanzó la campaña “Unidos por Venezuela: cuando un vecino es herido, nosotros aparecemos”, con el propósito de recaudar donaciones y ampliar la red de apoyo a las víctimas del desastre.

Prioridades: ¿Qué se requiere?

Medicinas: Neosporin, Bacitracin, gasas estériles, vendas, Tylenol, insumos pediátricos, multivitamínicos, vitamina K, tensiómetros, ibuprofeno, acetaminofén, inhaladores para el asma, jeringas, suero oral, alcohol, agua oxigenada.

Higiene personal: crema dental, cepillos de dientes, jabones Dove o de glicerina, antibacteriales, pañales, desodorantes.

Alimentos: Barras de proteína, alimentos enlatados, formulas para bebé.

Muy importante: Pastillas purificadoras de agua, linternas y baterías.

Los centros de acopio confirmados hasta este viernes:

En Queens:

El Budare Café: 8721 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372

El Budare Café: 9406 Roosevelt Ave, Jackson Heights, NY 11372

Arepas Café: 33-07 33rd Ave, Astoria, NY 11106

Jhoanes Bakery Café: 33-04 Broadway Ave, NY 11106

Kween Bar: 34-10 30th Ave, Queens, NY 11103

En Brooklyn:

Casa Ora: 148 Meserole St, Brooklyn, NY 11206

Llullas Brooklyn: 169 Graham Ave Brooklyn, Ny 11206

Guacuco: 44 Irving Av, Brooklyn, NY 11237

Guacuco: 360 Throop Av, Brooklyn, NY 11221

En New Jersey:

Restaurante Maracaibo: 1218 John Kennedy Blvd, Union City, NY, 07087

Restaurante La Gran Sabana: 6315 Park Ave West New York, NJ 07093

Quality Professional Services: 278 Broadway, Suite A, Elmwood Park, NY (instalada por pequeños comercios dominicanos).

Para enviar dinero en efectivo:

Aunque se ha alertado que se debe enviar donativos en efectivo con cuentas verificadas, la coalición de apoyo a las víctimas del terremoto en Nueva York, ha considerado como confiables:

La campaña para apoyar a médicos y personal sanitario que atienden a las víctimas del terremoto: https://justgiving.com/campaign/venezuelaearthquake2026

El fondo de emergencia de We Love Foundation, que ya comenzó a distribuir ayuda entre familias damnificadas: https://www.gofundme.com/f/emergency-relief-for-venezuela-earthquake-victims

Entre otras alternativas certificadas: