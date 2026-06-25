Venezolanos en NY se activan para impulsar ayuda humanitaria ante la limitada respuesta del régimen tras el devastador terremoto

El joven migrante venezolano Ángel Mendoza apenas podía contener la angustia mientras atendía un puesto de empanadas y patacones sobre la avenida Roosevelt, en Queens. Desde la noche del miércoles, cuando conoció la noticia del devastador terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela, su paz quedó suspendida por la incertidumbre.

“Desde ayer no sabemos nada de mi sobrina que estaba en La Guaira cuando ocurrió el sacudón. La información que recibo es que aquello está muy feo. Uno está aquí, sin poder hacer nada”, dijo con evidente preocupación.

Como Mendoza, miles de venezolanos residentes en Nueva York han pasado las últimas horas intentando comunicarse con familiares y amigos, mientras siguen con angustia las noticias sobre una tragedia que ha dejado ciudades parcialmente destruidas, decenas de edificios colapsados y miles de personas afectadas.

Pero la desesperación rápidamente comenzó a transformarse en organización.

La diáspora responde

Desde primeras horas de este jueves, organizaciones venezolanas de Nueva York y Nueva Jersey comenzaron a coordinar esfuerzos para canalizar ayuda humanitaria urgente hacia las zonas afectadas.

En cuestión de horas quedó conformada una coalición integrada por Venezolanos en New York, Aid for Life, Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, FundaveNYC, Venezuelan Alliance, El Cocotero Foundation y Vente Venezuela, con el respaldo de propietarios de restaurantes venezolanos que servirán como futuros centros de acopio para donaciones materiales.

Durante una reunión virtual, representantes de estas organizaciones coincidieron en que, mientras se establece la logística para el envío de insumos, la forma más efectiva de ayudar es mediante aportes económicos a organizaciones que ya trabajan directamente sobre el terreno.

Las organizaciones recomendaron dos iniciativas que ya canalizan asistencia inmediata hacia las zonas afectadas:

La campaña para apoyar a médicos y personal sanitario que atienden a las víctimas del terremoto: https://justgiving.com/campaign/venezuelaearthquake2026



El fondo de emergencia de We Love Foundation, que ya comenzó a distribuir ayuda entre familias damnificadas: https://www.gofundme.com/f/emergency-relief-for-venezuela-earthquake-victims



Hay prioridades

La activista y creadora de contenido venezolana Adriana Malavé, fundadora de la plataforma Venezolanos en New York, explicó que más de una docena de organizaciones comunitarias, emprendedores y voluntarios se sumaron espontáneamente para coordinar una respuesta común.

“De forma espontánea, líderes comunitarios y dueños de restaurantes de Nueva York y Nueva Jersey comenzaron a organizar la logística para crear centros de acopio. Pero mientras eso se concreta, la vía más rápida para ayudar es enviar donaciones. Diez dólares, veinte dólares cuentan en este momento. Lo cual permitirá atender de inmediato a quienes perdieron todo o resultaron heridos”, afirmó.

Aunque los centros de acopio comenzarán a operar en los próximos días, los organizadores reconocen que el envío físico de ayuda podría tardar varias semanas.

Por ello, la prioridad inmediata es hacer llegar recursos financieros a las organizaciones que ya prestan asistencia en Venezuela.

“Sabemos que la recuperación tomará meses, quizás años. Lo urgente es ayudar a quienes hoy están heridos, perdieron sus viviendas o permanecen en las calles sin recibir atención suficiente”, sostuvo Malavé.

La activista añadió que, a su juicio, la emergencia se agrava por el deterioro acumulado de la infraestructura sanitaria y de protección civil del país.

"Mi tía perdió todo en La Guaira. El edificio en donde vivía quedó hecho cenizas. Afortunadamente ella estaba fuera cuando todo sucedió. Cuando regresó a la zona del desastre quiso ayudar y terminó con un ataque de pánico. Me dice que hay zonas en donde no ha llegado ni un policía. Los bomberos y oficiales de Protección llegan con hambre y sin equipos. Los hospitales son un desastre normalmente. Imagínate en este momento" María Teresa Castillo – Residente de Astoria

Auxilio

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre estructuras colapsadas, el balance de víctimas y desaparecidos sigue aumentando.

Fuentes periodísticas venezolanas coinciden en que la respuesta a la emergencia enfrenta enormes limitaciones debido al deterioro del sistema hospitalario, los servicios de emergencia y los organismos de protección civil, situación que incrementa la dependencia de la ayuda internacional y de organizaciones humanitarias para atender a los miles de damnificados, especialmente en ciudades como La Guaira y Caracas.

“Mi tía perdió todo en La Guaira. El edificio en donde vivía quedó hecho cenizas. Afortunadamente ella estaba fuera cuando todo sucedió. Cuando regresó a la zona del desastre quiso ayudar y terminó con un ataque de pánico. Me dice que hay zonas en donde no ha llegado ni un policía. Los bomberos y oficiales de Protección llegan con hambre y sin equipos. Los hospitales son un desastre normalmente. Imagínate en este momento”, contó a El Diario la migrante venezolana María Teresa Castillo, residente de Astoria.

Por su parte, Jesús Aguais director de la organización Aid for Life destaca que en este momento un grupo de organizaciones con sello venezolano, que tienen misiones y visiones de trabajo distintas, están tratando de crear una hoja de ruta en común para crear una red de apoyo ante el gigantesco desafío que se viene con la reconstrucción del país.

“Es momento de hacer comunidad en este momento tan complicado. Los venezolanos estamos de luto. Y es momento también de buscar vías para el apoyo emocional a la diáspora”, subrayó.

La comunidad venezolana es la diáspora latinoamericana de más rápido crecimiento en NYC. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“Reactiven el TPS”

La tragedia también reactivó el debate sobre la situación migratoria de cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos.

Asimismo, Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, expresó sus condolencias a la comunidad venezolana y pidió al gobierno federal reconsiderar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.

“Venezuela ha estado sumida durante años en una profunda crisis política, económica y humanitaria. Los recientes terremotos agravan aún más una emergencia que ya era extremadamente grave y requieren una respuesta inmediata”, manifestó.

Miranda recordó que el TPS fue concebido precisamente para situaciones extraordinarias como desastres naturales o crisis humanitarias que hacen inseguro el retorno de los migrantes a su país de origen.

Por ello, la organización solicitó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional la redesignación de Venezuela para el programa.

“Obligar a miles de venezolanos a regresar a un país que atraviesa una catástrofe humanitaria sería contrario al propósito de la ley y pondría en riesgo innumerables vidas”, concluyó.

Cambio de planes

La comunidad venezolana se ha convertido en una de las diásporas latinoamericanas de mayor crecimiento en el área metropolitana de Nueva York durante la última década.

Miles de familias mantienen vínculos cotidianos con Venezuela mediante remesas, llamadas y apoyo económico, por lo que una tragedia de esta magnitud tiene repercusiones inmediatas en miles de hogares de la ciudad.

Para la joven caraqueña Rosa Martínez quien trabaja en un puesto de venta ambulante en Jackson Heights, esta catástrofe ha sido terrible desde todo punto de vista. Ante los desafíos que ha enfrentado para legalizarse en el país ya tenía como plan regresar por lo menos en tres meses a su país.

“Obviamente esto cambia por completo mis planes, porque finalmente con qué país me voy a encontrar. Salí huyendo hace nueve años de la tragedia de un país, sin un sistema de salud, ni comida. No me quiero imaginar ahora lo que esto significará. Todo lo malo nos ha caído a nosotros”, remató.

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