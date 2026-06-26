Raúl Esparza protagonizará nuevo musical en Broadway

A finales de este año, en Broadway se estrenará una obra musical basada en la historia del astrónomo italiano Galileo Galilei. Esta obra será protagonizada por Raúl Esparza, quien es un actor estadounidense con ascendencia cubana.

Este proyecto para Esparza es importante, pues significa su regreso a Broadway después de 13 años. En su currículo, el actor tiene obras de teatro de Broadway como “Taboo”, “Company”, “The Homecoming”, “Speed-the-Plow” y “Leap of Faith”.

El estreno de “Galileo” está programado para el 6 de diciembre de este año, aunque comenzarán las previas el 10 de noviembre. Estará disponible en el Teatro Shubert.

La dirección de “Galileo” está a cargo de Michael Mayer, ganador de un Premio Tony en el pasado, y el acompañamiento musical fue hecho por Zoe Sarnak. Esa banda sonora está protagonizada por música rock.

La obra se centrará en la vida de Galileo Galilei y todo lo que vivió al ser un científico revolucionario en su época, pues hizo descubrimientos que alteraron la comprensión del universo.

En un comunicado, compartido por los productores de la obra, dice: “El momento en que Galileo alzó su telescopio al cielo y transformó nuestra comprensión del universo es uno de los grandes puntos de inflexión de la historia. Llevar ese momento al escenario resulta emocionante y urgente. Si bien esta historia se desarrolla hace más de 400 años, sus temas resuenan con sorprendente claridad hoy en día”.

También explicaron: “Contamos una historia que captura la tensión constante entre la verdad y el poder, y el coraje necesario para defender lo que uno sabe que es correcto, incluso cuando ello conlleva un gran precio. Ese tipo de coraje es la fuerza esencial en la que se basa el progreso humano, y es por eso que Galileo —y quienes como él— son quienes cambian el curso de la historia”.

Por ahora, el único de los miembros del elenco que ha sido confirmado es Esparza, pero no se ha dicho quién lo acompañará.

“Galileo” se estrenó por primera vez mundialmente en el 2024, en el Berkeley Repertory Theatre.

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