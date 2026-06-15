Taylor Swift y Travis Kelce fueron los invitados especiales de “Oh, Mary!”, en Broadway

Este fin de semana, Taylor Swift y Travis Kelce disfrutaron de una cita en Broadway, Nueva York. La elección de la pareja fue la obra de teatro “Oh, Mary!”, actualmente protagonizada por la actriz y comediante Maya Rudolph.

Según reportes compartidos por varios medios de comunicación, incluyendo la revista “People”, la pareja llegó al Lyceum Theatre ya empezada la función del sábado 13 de junio. En redes sociales, se han compartido videos en los que se ve a la pareja disfrutar del show y al final posaron junto al elenco.

La foto de Kelce y Swift junto al elenco de “Oh, Mary!”, incluyendo a Rudolph, fue compartida por la misma cuenta de Instagram de la producción. En la misma publicación, el equipo expresa que fue un honor tener a la pareja como parte del público.

¿Por qué ver “Oh, Mary!” en Broadway?

Seguramente, la obra de teatro “Oh! Mary” recibirá un impulso en venta de entradas gracias a la visita de la estrella pop, pero lo cierto es que esta es una de las obras más exitosa de los últimos años. Tiene desde el 2024 en cartelera y aún no existe una fecha programa para su salida.

Aunque la obra continuará por lo que queda de año, la actriz Maya Rudolph sí está a pocos días de dejar el personaje protagónico que interpreta. Se informa que su última función será la del domingo 5 de julio y luego será reemplazada por Meg Stalter, joven actriz conocida por haber sido parte del elenco de series de comedia como “Hacks” y “Too Much”.

Una de las razones del éxito de esta obra es que convoca a actores conocidos fuera de Broadway, en la televisión y en el cine, lo que hace que el público quiere ir a ver actuar en vivo a personas que solo ha llegado a ver a través de una pantalla.

Hay que destacar que el debut de esta obra de teatro ocurrió off-Broadway el 8 de febrero de 2024, pero el 11 de julio de ese mismo año se estrenó oficialmente en Broadway, específicamente en el Lyceum Theatre.

“Oh, Mary” es una comedia negra que fue escrita por el comediante estadounidense Cole Escola. La historia se centra en Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, quien, semanas antes de la muerte de él, está desesperada buscando la manera de huir de su matrimonio y de la Casa Blanca.

Además de salir de un matrimonio sin amor, se justifica las ganas de salir de la protagonista con su deseo de ser una estrella de cabaret. Aunque toma personajes históricos, esta no es una obra biográfica, y su éxito está en lo absurdo de la historia que se cuenta de la pareja.

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