“Stranger Things: The First Shadow” terminará su temporada en Broadway en enero de 2027

La producción de la obra de teatro basada en el éxito de Netflix, “Stranger Things”, se prepara para terminar sus temporadas en Broadway, Nueva York, y en West End, Londres. Cada temporada tendrá fechas distintas para terminar.

“Stranger Things: The First Shadow” se estrenó en Broadway el 22 de abril en el teatro Marquis Theatre y ahora se ha anunciado que la temporada terminará el próximo 3 de enero del 2027 tras casi dos años en cartelera.

Hay que recordar que la obra de teatro narra la historia del mismo pueblo donde se desarrolla la serie, pero 24 años antes. Su objetivo es contar con más detalles la historia de origen del villano Henry Creel. El guion de esta obra fue escrito por Kate Trefry, quien también sirvió de apoyo para los creadores de la serie: Matt Duffer y Ross Duffer.

“Stranger Things: The First Shadow” se estrenó por primera vez en West End, Londres, el 14 de diciembre de 2023 en el Phoenix Theatre. Todo el proceso de montaje para la obra que se presenta en Londres fue registrado en un documental que estrenó Netflix en abril del 2025.

En el documental se muestra el proceso de escritura del guion de la obra, el montaje y la elección del elenco. Al final, se muestra al equipo llegando al teatro de Broadway, donde comenzarían una nueva etapa del proyecto. La dirección de ambos montajes estuvo a cargo de Stephen Daldry, quien en su portfolio tiene proyectos como “Billy Elliot”, “The Hours” y la serie “The Crown”.

La semana pasada, la obra de teatro solo tuvo una ocupación del 74% en el Marquis Theatre. Se dice que entre el teatro de Broadway y el de West End se han vendido un total de casi dos millones de entradas.

“Stranger Things: The First Shadow” fue muy exitosa en Broadway durante el primer año; incluso llegó a ser parte de la edición de los Premios Tony del año pasado. Ganó premios en las categorías Mejor Diseño Escénico, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Diseño de Sonido y el Premio Tony Especial por ilusiones y efectos técnicos.

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