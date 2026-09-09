Este estado de EE.UU. enviará pagos de $1,000: quiénes los recibirán

Algunos residentes de Alaska recibirán durante septiembre pagos de $1,000 correspondientes al Permanent Fund Dividend (PFD). Sin embargo, no se trata de un nuevo cheque para todos los habitantes del estado, sino de desembolsos pendientes de años anteriores para personas cuyas solicitudes ya fueron consideradas elegibles.

Alaska comparte parte de sus ingresos petroleros con los residentes

El PFD fue creado entre finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, después de una enmienda constitucional que permitió compartir con los residentes parte de la riqueza generada por el petróleo de Alaska.

Desde entonces, el estado realiza pagos anuales cuyo monto puede cambiar dependiendo, entre otros factores, de las decisiones presupuestarias y los gastos del gobierno estatal.

Para tener derecho al programa, una persona debe haber sido residente de Alaska durante al menos un año completo, tener intención de permanecer en el estado indefinidamente y cumplir determinadas restricciones relacionadas con antecedentes penales.

También debe haber estado físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas en los últimos dos años.

Quiénes recibirán los $1,000 el 10 de septiembre

Aunque la distribución principal del PFD correspondiente a 2025 ya terminó, todavía existen solicitudes sin pagar.

Estas pueden pertenecer a 2025 o incluso a años anteriores y haber quedado pendientes por solicitudes de información adicional, verificaciones de residencia o revisiones de elegibilidad.

De acuerdo con The U.S. Sun, los solicitantes cuyo estatus aparecía como “Eligible-Not Paid” (“Elegible-No pagado”) al 2 de septiembre recibirán su pago de $1,000 mañana 10 de septiembre.

Los residentes pueden revisar su situación a través de myPFD, en el sitio del Departamento de Ingresos de Alaska.

Quienes seleccionaron depósito directo podrían ver el dinero reflejado en su cuenta el mismo 10 de septiembre.

En otros casos, la llegada de los fondos puede tardar algunos días.

El PFD de 2026 será de $1,200

Estos pagos pendientes de $1,000 no deben confundirse con la distribución masiva del PFD de 2026.

Para esta última, los residentes tenían hasta el 31 de agosto para actualizar su dirección o información bancaria.

El pago de 2026 quedó establecido en $1,200.

La cantidad incluye un reembolso energético extraordinario de $200 destinado a compensar el aumento de los costos de servicios públicos y combustible.

El gobernador Mike Dunleavy y los legisladores estatales acordaron finalmente esa cifra después de que inicialmente se propusiera un PFD de $3,800.

Para los beneficiarios que tengan configurado el depósito directo, la distribución de 2026 comenzará el 2 de octubre.

Los cheques enviados por correo comenzarán a distribuirse posteriormente, el 23 de octubre.

Así, quienes esperan el pago inmediato de $1,000 deben comprobar específicamente que su solicitud pendiente figuraba como “Eligible-Not Paid” al 2 de septiembre, mientras que el PFD general de 2026 seguirá un calendario y una cantidad diferentes.

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