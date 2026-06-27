RD Congo consigue histórica clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026

La República Democrática del Congo se clasificó por primera vez a segunda fase de una Copa del Mundo gracias a la victoria por remontada 3-1 lograda este sábado frente a Uzbekistán en un partido jugado en el Estadio de Atlanta que le bajó el telón al Grupo K.

Lograron su histórica clasificación, con su primer triunfo en un Mundial, al terminar con 4 puntos en la tercera posición de su zona y su rival en los dieciseisavos de final será Inglaterra el miércoles 1 de julio.

Uzbekistán se despide con una pobre presentación en la que perdió los tres partidos jugados.

Remontada heroica

El primer campanazo lo dieron los uzbekos apenas al minuto de juego cuando festejaron un gol que fue anulado por fuera de lugar de Dostonbek Khamdamov.

Sin embargo, a los diez minutos sí pudieron celebrar sin ninguna duda la anotación de Eldor Shomurodov, quien recibió un pase elevado y a plena velocidad entró al área y soltó un disparo de zurda imposible de contener para el portero congoleño. Golazo.

Todo parecía controlado para Uzbekistán, hasta que a los 21 minutos del segundo tiempo el experimentado Abdukodir Khusanov cometió una falta ingenua en el área sobre Yoane Wissa. Penalti inobjetable que el mismo Wissa cobró con categoría para igualar el partido a los 23.

Lo que siguió hasta el final fue una avalancha provocada por la RDC. Era a todo o nada. Y fue todo, porque los 32 minutos Fiston Mayele, quien llevaba 20 minutos en la cancha, anotó el 2-1 a pura velocidad ante la duda del portero, y a los 90 Wissa consiguió el doblete de su cuenta para el 3-1.

?? ¡EL CONGO HACE LA ÉPICA!



? La selección africana se metió a los dieciseisavos en el Mundial. Todos celebran a lo grande y algunos hasta las lágrimas; es la primera vez que avanzan de ronda.



? ¿Dará la sorpresa en la siguiente ronda?



? Sigue la Copa Mundial de la FIFA? pic.twitter.com/suwVVg7FSB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

Suenan los tambores, hay fiesta en la República Democrática del Congo.

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