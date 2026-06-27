Ecuador ya tiene rival en los dieciseisavos del Mundial 2026: enfrentará al anfitrión México

Ecuador ya conoce el siguiente capítulo de su aventura en el Mundial 2026. Tras conseguir su clasificación como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, La Tri se enfrentará al anfitrión México en los dieciseisavos de final, uno de los cruces más atractivos de la ronda eliminatoria.

¡Nos vamos a México para seguir con el sueño de todos!



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El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece selló su boleto gracias a la valiosa victoria sobre Alemania en la última jornada de la fase de grupos, un resultado que le permitió mantenerse entre las mejores terceras selecciones del torneo y continuar con el sueño mundialista.

Ecuador enfrentará a México por un boleto a los octavos de final

Una vez concluidos todos los partidos de la fase de grupos y aplicados los criterios establecidos por la FIFA, quedó confirmado que Ecuador será el rival de México en los dieciseisavos de final.

El combinado sudamericano se medirá a una de las selecciones anfitrionas, que terminó como líder de su grupo tras completar una primera fase perfecta.

El encuentro representa una prueba de alto nivel para La Tri, que buscará mantener el impulso con el que cerró la fase de grupos después de sorprender al imponerse sobre Alemania.

La clasificación de Ecuador llegó tras vencer a Alemania

La clasificación de Ecuador se construyó en una jornada decisiva. La victoria frente al conjunto alemán cambió por completo el panorama del Grupo E y permitió a los ecuatorianos mantenerse con vida en la competencia.

Ese triunfo confirmó que el equipo de Sebastián Beccacece podía competir frente a rivales de jerarquía y le abrió la puerta para instalarse entre los mejores terceros del certamen.

Ahora, el reto será aún mayor frente a un rival que no solo llega invicto, sino que además contará con el respaldo de su afición.

México espera a Ecuador tras una fase de grupos perfecta

El conjunto dirigido por Javier Aguirre avanzó como líder de su grupo después de ganar sus tres partidos, sumar 9 puntos, marcar 6 goles y terminar la primera fase sin recibir anotaciones.

Ese desempeño convirtió a México en uno de los equipos más sólidos del torneo y le permitió asegurar la localía para este compromiso.

El partido se disputará en el Estadio Azteca, escenario en el que la selección de México intentará aprovechar el apoyo de su afición para seguir avanzando en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cuándo juegan Ecuador y México en el Mundial 2026?

El duelo entre Ecuador y México, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, quedó programado de la siguiente manera:

Partido: Ecuador vs. México

Instancia: Dieciseisavos de final

Dieciseisavos de final Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes Hora: 20:00 ET / 19:00 PT

Sede: Estadio Azteca

Con un boleto a los octavos de final en juego, Ecuador intentará prolongar su destacada actuación en el torneo frente a una selección de México que ha sido una de las más consistentes desde el inicio del campeonato.

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