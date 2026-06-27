Inglaterra doblega a Panamá y avanza como líder del Grupo L; Croacia también clasifica y Ghana sigue con vida

Los ingleses vencieron a Panamá para quedarse con el primer lugar del grupo, mientras Croacia aseguró el segundo boleto y Ghana avanzó como uno de los mejores terceros

?? Group L standings are in as England, Croatia and Ghana head to the Round of 32! ??#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026

El Grupo L del Mundial 2026 ya tiene definidos a sus clasificados. Inglaterra confirmó el liderato del sector tras derrotar 2-0 a Panamá, mientras que Croacia selló su pase como segundo lugar al imponerse 2-1 a Ghana, selección africana que también consiguió avanzar gracias a su lugar entre las mejores terceras del torneo.

Con estos resultados, las tres selecciones continúan en competencia y ya conocen, o están muy cerca de conocer, su camino en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra terminó como líder del Grupo L

La selección inglesa cerró la fase de grupos con 7 puntos después de superar a Panamá en un partido que resolvió durante la segunda mitad.

Tras un primer tiempo sin goles, Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 62 y apenas cinco minutos después Harry Kane amplió la ventaja para asegurar el triunfo de los dirigidos por Thomas Tuchel.

Con la victoria, Inglaterra finalizó en la primera posición del grupo y disputará los dieciseisavos de final el próximo 1 de julio en Atlanta, donde espera a uno de los mejores terceros. De momento, Senegal aparece como el rival más probable.

El tanto de Harry Kane también le permitió ampliar su registro como el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales, al llegar a 11 anotaciones.

¡INGLATERRA LO GANA SOBRE PANAMÁ!



Con goles de Bellingham y Kane, los ingleses se impusieron con buen fútbol a los panameños.



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Croacia cumple y se cita con Portugal

En el otro encuentro del sector, Croacia derrotó 2-1 a Ghana para quedarse con el segundo lugar del Grupo L al sumar 6 puntos.

El conjunto balcánico evitó depender de otros resultados y ahora enfrentará al segundo lugar del Grupo K, que por el momento es Portugal, en un duelo programado para el 2 de julio en Toronto.

¡CROACIA VENCE A GHANA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!



Los Vatreni sufrieron de más, pero finalmente derrotaron a las Estrellas Negras para quedarse con el segundo lugar del grupo.



Revive todos los goles de este partidazo.



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Ghana consigue el boleto como uno de los mejores terceros

Aunque cayó frente a Croacia, Ghana logró mantenerse entre las ocho mejores terceras selecciones del torneo gracias a sus 4 puntos, suficientes para seguir en competencia.

A falta de ajustes derivados del cierre de otros grupos, el conjunto africano enfrentaría a Colombia, líder provisional del Grupo K, en los dieciseisavos de final.

Panamá se despide sin sumar puntos

La participación de Panamá llegó a su fin tras cerrar la fase de grupos con tres derrotas consecutivas.

El conjunto canalero perdió 1-0 ante Ghana, cayó por el mismo marcador frente a Croacia y concluyó su participación con la derrota 2-0 ante Inglaterra, resultados que lo dejaron sin unidades en el Grupo L.

Con este panorama, Inglaterra avanzó como líder del grupo, Croacia obtuvo el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final y Ghana prolongó su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 al clasificarse como uno de los mejores terceros.

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