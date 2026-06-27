Volkswagen elimina hasta 100,000 empleos en la peor crisis de su historia

La armadora alemana, Volkswagen, una de las más poderosas del mundo, no está pasando por un buen momento en sus finanzas a nivel mundial. Por eso, anunció que eliminará hasta 100,000 puestos de trabajo en todo el mundo, así como el cierre de cuatro plantas en Alemania, en lo que sería la mayor reestructuración desde su fundación en 1937, de acuerdo con la revista especializada Manager Magazin, citando fuentes internas de la compañía.

Los motivos: el efecto negativo de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump, la caída de las ventas en China y la presión para reducir costos. La consecuencia: el mayor fabricante de automóviles de Europa enfrenta una crisis sin precedentes. La magnitud del ajuste ha sorprendido incluso a la propia industria.

Este recorte significa duplicar el número de plazas que la armadora había anunciado en marzo pasado, en un reflejo claro de cómo se ha deteriorado el panorama del sector automotriz mundial. Para miles de trabajadores en todo el mundo, incluidas comunidades hispanas empleadas en la cadena de suministro y concesionarios en Estados Unidos, en ciudades como Detroit, San Antonio y Los Ángeles, crece la incertidumbre sobre el futuro de sus propios empleos.

La dimensión del recorte masivo en cifras

El Grupo Volkswagen emplea actualmente a 657,000 personas en todo el mundo. Eliminar 100,000 puestos equivale a cesar a aproximadamente el 15% de su fuerza laboral global.

Además, cuatro plantas alemanas están en riesgo de cerrar: Hannover, Zwickau y Emden, para la marca VW, así como la fábrica de Audi en Neckarsulm. Todas ellas emplean a miles de trabajadores de la industria manufacturera, el sector laboral con mayor concentración de hispanohablantes fuera de Alemania.

La empresa confirmó el viernes que “el modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas en su forma presente”, aunque declinó comentar directamente los detalles del reporte. “Los hechos relevantes serán discutidos y aprobados por los órganos correspondientes”, señaló Volkswagen en un comunicado oficial del 26 de junio.

Los detonantes de la crisis de Volkswagen

La crisis comenzó en 2025, cuando el grupo reportó una caída del 44% en sus ganancias, para pasar de 12,400 millones de euros a apenas 6,900 millones, según el reporte oficial de marzo de 2026.

Esta pérdida estuvo influenciada por dos frentes simultáneos: en China, las entregas cayeron 15% en el primer trimestre de 2026, mientras que en Estados Unidos el descenso fue de casi 20%, debido directamente a los aranceles promovidos por el presidente Trump al sector automotriz.

“Nunca ha sido tan alta la situación de riesgo”, sostuvo el CEO Oliver Blume en declaraciones citadas por el New York Post el 26 de junio.

Ya van 19,000 despidos este año, en lo que era el plan conservador

Antes de que Manager Magazin revelara el nuevo plan, VW ya tenía en marcha un programa de recortes, para intentar detener sus pérdidas. Blume había anunciado en la asamblea anual del 11 de junio que la plantilla alemana se reduciría en 19,000 trabajadores antes de que termine 2026, como parte de un plan más amplio para suprimir más de 28,000 puestos para 2030.

Hasta ese momento, esa era la estimación conservadora de la reestructura. Sin embargo, este nuevo ajuste llevaría el recorte a más de 150,000 empleados en el mismo plazo, para convertirse en el mayor recorte de empleo en la historia de la industria automotriz global.

Lo que este recorte significa para la comunidad hispana

Para miles de trabajadores latinos, la crisis es concreta: las grandes armadoras operan cadenas de proveedores que emplean a decenas de miles en estados como Texas, Michigan y California.

Cuando una empresa del tamaño de Volkswagen recorta su volumen de producción anual, de 12 millones a 9 millones de vehículos por año, según el plan confirmado en junio, las fábricas de autopartes y proveedores también resienten el golpe.

En México, la planta de Puebla, una de las más importantes de Latinoamérica, anunció en agosto de 2025 la posible reducción de 1,093 trabajadores sindicalizados en el segmento Jetta-Tiguan, derivada de la caída en producción y el cierre de la nave 21. Para 2026, ese proceso continuó de forma gradual, aunque de momento no hay información sobre recortes adicionales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los recortes de Volkswagen

¿Cuántos empleos planea eliminar Volkswagen?

Hasta 100,000 puestos a nivel mundial, lo que se suma a los 50,000 ya anunciados en marzo. El total podría superar los 150,000 antes de 2030.

¿Qué plantas cerrarían en Alemania?

Las instalaciones de Hannover, Zwickau y Emden (marca VW) y la fábrica de Audi en Neckarsulm, aunque VW no ha confirmado oficialmente los nombres.

¿Por qué está en crisis Volkswagen?

Por la combinación de aranceles de Trump al sector automotriz, desplome de ventas en China (15% en el primer trimestre de 2026) y la creciente competencia contra marcas eléctricas chinas como BYD.

¿Volkswagen confirmó oficialmente el plan de 100,000 despidos?

No directamente, pero la empresa admitió que “el modelo de negocio actual ya no funciona para todas las marcas en su forma presente”.

Conclusión

Los 100,000 empleos en riesgo aún no confirmados por Volkswagen, aunque son un rumor no confirmado, indican que la industria automotriz global enfrentará su mayor sacudida laboral en décadas. Para los trabajadores hispanos vinculados a las cadenas de proveedores en EE.UU. y México, es momento para revisar contratos, prestaciones y alternativas de empleo, antes de que los recortes puedan alcanzarlos.

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