Encontrar empleo en EE.UU. puede tomar seis meses o más y cada vez más personas abandonan la búsqueda

Conseguir trabajo en Estados Unidos está tomando cada vez más tiempo. El 26% de las personas desempleadas lleva más de seis meses buscando colocarse sin éxito, la proporción más alta desde la pandemia, mientras cerca de 2 millones de personas permanecían en desempleo de larga duración en mayo de 2026, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El problema persiste: no hay una ola masiva de despidos, sino a un mercado laboral que avanza cada vez más lento. Las empresas siguen publicando vacantes, pero contratan a un ritmo menor, lo que prolonga la búsqueda de empleo durante meses, aumentando el desgaste de quienes intentan conseguir un nuevo puesto.

Para la comunidad hispana, el impacto es todavía más grave, ya que registró una tasa de desempleo de 5% en mayo, casi un punto por encima del promedio nacional, porque el mercado no se está derrumbando, se está paralizando. Y eso puede ser peor.

El mercado actual: pocas contrataciones, pocos despidos y pocas alternativas

Los expertos han denominado este fenómeno como ‘bajo-hire, bajo-fire’ (bajo nivel de contrataciones y despidos simultáneos). La tasa de contratación cayó en febrero de 2026 al 3.1%, su nivel más bajo desde abril de 2020, cuando la economía estaba prácticamente cerrada, con apenas 4.8 millones de nuevas incorporaciones en todo el país, según el BLS.

Las ofertas de empleo disponibles también cayeron a 6.9 millones en febrero, con una reducción de 358,000 puestos respecto a enero, de acuerdo con la encuesta JOLTS del Departamento de Trabajo. Estos datos reflejan que hay más personas buscando trabajo que empleos disponibles por primera vez desde 2017.

Para el trabajador hispano, esto significa menos opciones, mayor competencia y más tiempo buscando opciones, lo que complica todavía más un presupuesto familiar limitado.

Más de la mitad de los buscadores de empleo pausaron su búsqueda

Según una encuesta reciente de Glassdoor aplicada a más de 1,300 profesionales, el 53% de los trabajadores estadounidenses detuvo su búsqueda de empleo para proteger su salud mental. La plataforma también registró un aumento del 65% en menciones de agotamiento laboral en sus reseñas de empresas durante el primer trimestre de 2026.

“Una de las señales más claras de agotamiento es la falta de regulación emocional: te vuelves más irritable, más ansioso, más frustrado”, señaló Jade Walters, fundadora de la plataforma de desarrollo profesional The Ninth Semester y conferencista TEDx.

Sin embargo, la gente que ha detenido sus búsquedas argumentó que sus decisiones estaban motivadas por la necesidad de proteger su bienestar emocional ante un mercado que apenas responde.

La inteligencia artificial cambia las reglas y complica las cosas

La automatización está reconfigurando también el mercado laboral de dos maneras: elimina puestos de trabajo de oficina y automatizables, al tiempo que infla el volumen de solicitudes que reciben los reclutadores.

Como resultado, más de la mitad de los candidatos no reciben respuesta de ningún empleador, según la encuesta de Glassdoor, la tasa de ‘ghosting’ más alta en tres años.

Esto crea un círculo vicioso para los solicitantes: envían más solicitudes porque las respuestas son escasas. Las respuestas son escasas porque el volumen es abrumador. Al final, no hay un ganador en esta situación.

De acuerdo con el economista en jefe para EE.UU. del banco J.P. Morgan, Michael Feroli, el panorama es de “resiliencia ante vientos en contra”. Por su parte, la encuesta de consumidores de la Reserva Federal de Nueva York reportó que la probabilidad de encontrar empleo en tres meses cayó al 45%, más baja incluso que el pico de la pandemia en diciembre de 2020.

Lo que puede hacer el trabajador hispano hoy

Ante este panorama, los expertos recomiendan aplicar con mayor estrategia, no enviar más solicitudes. El estudio de Glassdoor muestra que el 39% de los buscadores de empleo con mejores resultados aplica de forma selectiva, no masiva. Otros pasos prácticos que los especialistas recomiendan son:

Identificar sectores con demanda real: salud, construcción, transporte y oficios técnicos siguen con escasez estructural de trabajadores

salud, construcción, transporte y oficios técnicos siguen con escasez estructural de trabajadores Actualizar el perfil de LinkedIn con habilidades específicas —los sistemas automatizados filtran por palabras clave antes de que un humano lea el currículum

con habilidades específicas —los sistemas automatizados filtran por palabras clave antes de que un humano lea el currículum Aprovechar los Centros Americanos de Empleo (American Job Centers) , disponibles en todo el país con servicios en español, asesoría de currículum y conexión con empleadores

, disponibles en todo el país con servicios en español, asesoría de currículum y conexión con empleadores Establecer rutinas de búsqueda de tres a cuatro horas diarias con pausas programadas. Investigaciones psicológicas indican que el descanso frecuente mejora la capacidad de toma de decisiones durante búsquedas prolongadas

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el mercado laboral en EE.UU. 2026

¿Cuánto tiempo tarda en promedio encontrar trabajo en EE.UU. en 2026?

Según el BLS, la duración promedio se ubicó en 23.9 semanas (casi seis meses) en marzo de 2026, el nivel más alto desde octubre de 2022. En perfiles de oficina o tecnología, el proceso puede extenderse entre seis y nueve meses.

¿Cuál es la tasa de desempleo entre hispanos en mayo de 2026?

El BLS reportó una tasa de desempleo del 5.0% para la población hispana o latina en mayo de 2026, comparada con el 4.2% del promedio nacional.

¿Por qué las empresas no contratan si hay millones de ofertas de empleo?

Aunque hay ofertas publicadas, la tasa real de contratación cayó al 3.1% en febrero, el mínimo desde la pandemia. Las empresas publican sus vacantes, pero tardan meses en llenarlas o las congelan.

¿Es cierto que la inteligencia artificial está eliminando empleos de oficina?

Sí, de forma progresiva. El segmento de trabajos de oficina y administración es el más afectado por la automatización en 2026, con contrataciones en caída sostenida. Los sectores con mayor demanda son salud, construcción, logística y oficios técnicos.

¿Qué recursos existen para hispanohablantes que buscan empleo en EE.UU.?

Los Centros Americanos de Empleo ofrecen servicios gratuitos en español: asesoría de currículum, preparación para entrevistas y conexión con empleadores. También se puede llamar al 1-877-872-5627 (opción 2 para español) para recibir orientación del Departamento de Trabajo.

Conclusión

La fotografía del mercado laboral en 2026 es de estancamiento y eso la hace más difícil de combatir. Una crisis genera respuestas urgentes; el estancamiento genera inmovilidad.

Si la tendencia continúa y no hay una recuperación clara en la tasa de contratación, el riesgo para las familias hispanas está en quedar atrapado en empleos que no corresponden a su formación ni a sus ingresos necesarios, aceptando condiciones por necesidad y no por elección. Ese es el costo real de lo que los expertos califican como “mercado estable”.

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