Más de $1,000 millones en reembolsos por aranceles: estas empresas comenzarán a devolver dinero a sus clientes

Miles de empresas que importaron mercancías a Estados Unidos a través de UPS, FedEx o DHL podrían comenzar a recuperar parte del dinero que pagaron en aranceles. Tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los gravámenes impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), las compañías de envíos empezarán a distribuir más de $1,000 millones en reembolsos a partir de agosto.

En la mayoría de los casos, los pagos se realizarán de forma automática, siempre que la información de la cuenta esté actualizada. Para miles de pequeños negocios hispanos que importan productos, los reembolsos pueden representar capital de trabajo sin necesidad de presentar ninguna reclamación formal.

Un fallo de la Corte que cambia la cuenta final

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema resolvió en el caso ‘Learning Resources, Inc. v. Trump’, el cual concluye que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles, invalidando así una serie de tarifas aplicadas desde 2025 a mercancías importadas. La decisión, aprobada por mayoría de 6 votos contra 3, dejó sin sustento legal el dinero adicional que se agregó a las facturas de importación durante casi un año.

Estimaciones de APL Logistics y la French-American Chamber of Commerce publicadas en mayo de 2026 calculan que el gobierno federal recaudó hasta $166,000 millones en aranceles basados en la IEEPA antes del fallo, aunque solo una parte será devuelta en esta primera etapa.

Fase 1: cómo se mueve el dinero de regreso

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció el 20 de abril de 2026 un proceso por fases para devolver los aranceles, conocido como sistema CAPE. La Fase 1 se enfoca en las entradas más recientes y en aquellas que pueden revisarse con mayor rapidez, lo que supone decenas de miles de operaciones de importación concentradas en 2025 y comienzos de 2026.

En ese universo, las empresas de paquetería y carga, en especial UPS, FedEx y DHL, serán la clave para agilizar el proceso, ya que fungieron como importador de registro ante aduanas. Es decir, ellas pagaron los aranceles en nombre de sus clientes y ahora son quienes deben recibir el reembolso y trasladarlo a las empresas que absorbieron el costo final.

FedEx, UPS y DHL: qué prometió cada una

Las tres compañías ya anunciaron cómo agilizarán este proceso, cada una con diferentes requisitos y procesos:

FedEx informó que comenzó a recibir reembolsos del gobierno en mayo y planea enviar pagos a clientes a partir de agosto de 2026 . La empresa ha indicado que los fondos se distribuirán de forma proporcional según los aranceles que cada cliente pagó en su momento.

informó que comenzó a recibir reembolsos del gobierno en mayo y planea . La empresa ha indicado que los fondos se distribuirán de forma proporcional según los aranceles que cada cliente pagó en su momento. UPS , de acuerdo con su directora general, Carol Tomé , confirmó que agilizará la devolución: “En cuanto recibamos ese dinero, se lo vamos a reembolsar a nuestros clientes”.

, de acuerdo con su directora general, , confirmó que agilizará la devolución: “En cuanto recibamos ese dinero, se lo vamos a reembolsar a nuestros clientes”. DHL anunció que presentará solicitudes automáticas de reembolso para todas las entradas elegibles y que, una vez que CBP libere el dinero, lo acreditará directamente en las cuentas de sus clientes, sin que estos tengan que presentar formularios.

En todos los casos, los pagos se harán por transferencia electrónica (ACH) a las cuentas registradas en el sistema, por lo que mantener la información bancaria actualizada será clave para no retrasar el reembolso.

¿Qué significa este fallo para los negocios hispanos?

Para pequeños y medianos negocios hispanos que importan mercancía para sus tiendas, restaurantes o talleres, estos reembolsos pueden ser la diferencia entre seguir operando o recortar personal.

Muchos de ellos sufrieron en 2025 un aumento fuerte en sus costos de importación, justo cuando la economía aún se recuperaba de la inflación y las tasas de interés altas. En términos prácticos, si tu empresa utilizó los servicios de UPS, FedEx o DHL para importar durante 2025 y principios de 2026, es probable que parte de los aranceles que pagaste regrese en forma de crédito o depósito.

Para que el proceso sea correcto y ágil, expertos en comercio internacional recomiendan tres acciones básicas:

Revisar los estados de cuenta y facturas de importación de 2025 para identificar los conceptos de aranceles que podrían ser reembolsables.

Confirmar con tu proveedor logístico si actuó como importador de registro o si lo hizo otro corredor de aduanas.

Verificar que la información bancaria y fiscal de tu empresa esté actualizada en los portales de UPS, FedEx o DHL.

La parte que falta del proceso que puede afectar tu bolsillo

Aunque el anuncio de los reembolsos es una gran noticia, hay varios puntos pendientes que pueden impactar el resultado final para los clientes:

No todo el dinero se devuelve en esta fase. La Fase 1 no cubre todas las importaciones, sino aquellas que cumplen ciertos criterios de fecha y estatus aduanero. Otras entradas podrían aplicarse en fases posteriores cuyo calendario aún no está claro.

La Fase 1 no cubre todas las importaciones, sino aquellas que cumplen ciertos criterios de fecha y estatus aduanero. Otras entradas podrían aplicarse en fases posteriores cuyo calendario aún no está claro. El gobierno puede apelar algunas decisiones. Si bien el fallo de la Corte Suprema anuló los aranceles, hay litigios paralelos sobre la forma y el alcance de los reembolsos, lo que podría retrasar pagos en casos específicos.

Si bien el fallo de la Corte Suprema anuló los aranceles, hay litigios paralelos sobre la forma y el alcance de los reembolsos, lo que podría retrasar pagos en casos específicos. Los consumidores finales quedan fuera. El esquema de reembolsos se concentra en importadores y empresas. Las personas que pagaron más en la tienda o en línea porque los negocios trasladaron los costos a los precios no tienen, por ahora, un mecanismo directo para recuperar esa diferencia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el reembolso de aranceles aprobado por la Corte Suprema

¿Necesito presentar una solicitud para recibir los reembolsos de UPS, FedEx o DHL?

En la mayoría de los casos, no. Las propias empresas están presentando las solicitudes ante el gobierno y luego distribuyendo el dinero a sus clientes.

¿Cuándo veré reflejado el dinero en mi cuenta?

FedEx anunció que iniciará en agosto de 2026. UPS y DHL señalaron que sus tiempos dependerán de cuánto tarde CBP en procesar cada reembolso. El rango estimado es de 60 a 90 días desde que se presenta la solicitud.

¿Qué aranceles se están devolviendo exactamente?

Solo los aranceles impuestos bajo la IEEPA que la Corte Suprema declaró ilegales. Otros impuestos de importación, vinculados a normas distintas, seguirán vigentes.

¿Los reembolsos son en efectivo o en crédito?

Depende de cada empresa. Algunas podrían ofrecer créditos a favor en la cuenta de envío, mientras que otras optarán por transferencias directas.

¿Qué pasa si importé a través de otro intermediario que no es UPS, FedEx o DHL?

En ese caso, debes hablar con tu corredor de aduanas o agente de carga. . Si ellos fueron el importador de registro, serán quienes reciban el reembolso y tendrán la obligación de devolvértelo, de acuerdo con los términos del contrato de servicio.

Conclusión

El proceso de devolver aranceles apenas comienza, y lo que hoy se anuncia como más de $1,000 millones es solo una parte de un ajuste mucho mayor. Para muchos negocios hispanos, aprovechar esta oportunidad dependerá de detalles tan simples como un número de cuenta mal registrado o una relación poco clara con su intermediario logístico.

Quien revise sus papeles y se actualice oportunamente, estará en mejor posición cuando el dinero empiece a moverse de regreso.

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