Alicia Machado reveló el drama que vive su familia en Venezuela

Las consecuencias de los fuertes sismos registrados en Venezuela también afectan notablemente a quienes observan la tragedia desde la distancia. Alicia Machado confesó que vive horas de profunda angustia, no sólo por la emergencia que atraviesa su país, sino porque parte de su familia quedó directamente afectada por el desastre.

La actriz y empresaria, radicada en Miami, decidió involucrarse activamente en las labores de apoyo a través de la organización benéfica Global Empowerment Mission, dedicada a desarrollar “programas innovadores y complejos a través de alianzas inteligentes para desastres naturales”. Desde allí impulsa una campaña para reunir recursos destinados a los damnificados.

Llamado para ayudar a los afectados

Durante una entrevista con NTN24, Machado explicó por qué decidió respaldar el trabajo de la fundación y destacó la rapidez con la que actúa en medio de este tipo de emergencias.

“Es una organización que yo llevo apoyando desde hace algún tiempo porque lo más importante es que llegan con la ayuda y con el rescate en el momento que se necesita cuando hay este tipo de tragedias naturales. Tenemos diferentes relaciones que nos ayudan a que los recursos lleguen”, expresó.

Además de difundir la iniciativa en medios de comunicación, la ex Miss Universo también recurrió a sus redes sociales para invitar a sus seguidores a colaborar con donaciones de dinero, alimentos e insumos necesarios para las tareas de rescate.

“Lo más importante ahorita es que la gente done, que entienda que esto es más grave de lo que parece”, manifestó visiblemente conmovida.

El difícil momento que atraviesa su familia

Aunado a su compromiso solidario, la tragedia también dejó una profunda huella en el entorno más cercano de Machado. Durante la conversación con NTN24 reveló que su hermano mayor perdió el apartamento donde vivía y que uno de sus tíos continúa desaparecido.

“Mi hermano el mayor, que es el que está allá en Venezuela, lamentablemente perdió su apartamento. Fue muy terrible para él, lo tuvieron que sacar casi que cargado por las escaleras, fue muy traumático el momento con su familia. Mi mamá también estaba allá visitando estos días y tuvo que salir corriendo de su apartamento, tengo un tío que no aparece…”, relató.

El drama también ha impactado a otros venezolanos del medio artístico. Uno de ellos es Raúl González, quien habló del dolor que siente por las historias que ha conocido tras la emergencia durante la emisión de “Despierta América”, de Univision.

“Muy difícil. Tengo un dolor de cabeza que no se me ha quitado. Estoy en comunicación con mucha gente que desafortunadamente han perdido familiares, que lo han perdido absolutamente todo, que los edificios y sus propiedades colapsaron. Es muy doloroso ver esto, es muy doloroso ver cómo aún se escuchan gritos bajos los escombros. Nunca sabes cómo te va a cambiar la vida en un segundo, gente que se despertó, porque era un día feriado en el país, iban a tener un día libre, y de repente esto los sacudió”, declaró el presentador.

Sigue leyendo:

Rescatistas estadounidenses salvan a un bebé tras el doble terremoto en Venezuela

Brigadas internacionales con equipo pesado se suman tras cuatro días de los terremotos en Venezuela

Fallecidos por los terremotos en Venezuela superan los 1,400 mientras continúan las labores de rescate