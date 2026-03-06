Alicia Machado luego de conflicto con Maripily: ‘Nada me perturba y todo me fortalece’

Una intensa pelea ha sido protagonizada por las actrices Alicia Machado y Maripily Rivera, quienes tienen en común una personalidad bastante frontal y por eso no han escatimado en insultos o señalamientos.

Luego de que la venezolana dijera que su colega no es amiga de nadie, se desató este enfrentamiento en redes sociales y en programas de televisión como Hoy Día.

Para la Miss Universo 1996, esta polémica no la debilita, sino todo lo contrario. “Estoy tan plena, tan segura de mi proceso 🙏🏻 que no puedo creer el tiempo que me llevó el entender que mi felicidad está en la compasión que soy capaz de sentir por mi misma. ¡Valoro cada herida y cada traición! ¡Y soy un gran átomo, que solita encontró esta fortaleza que me sorprende frente a lo que no puedo cambiar! ¡Tan bendecida, tan hermosa me siento, tan plena que comprendo cuánto disgusto a quienes no ven la grandeza de la resiliencia ajena!”.

El mensaje de Alicia Machado tras discusión con Maripily

La ex reina de belleza agregó: “¡Nada me perturba y todo me fortalece! ¡Le perdí el miedo a todo y a todos, ahora me río de la vida y de todos! ¿Y ustedes, cómo van con el manejo de sus miedos? ¡Gracias a quienes me respetan y valoran! ¡Intento siempre ser la mujer que me inspire a mí misma para sentir que todo vale la pena!”.

Este mensaje fue una muestra por parte de Alicia Machado de lo fuerte que se siente pese a esta discusión y además ha dejado claro que no quiere darle importancia a los comentarios de la boricua.

El conflicto entre ambas personalidades empezó por un viaje que la venezolana hizo junto a su hija a Puerto Rico. Maripily asegura que le invitó todo lo que disfrutaron en la isla del encanto, incluyendo unas entradas para el concierto de Bad Bunny, pero Alicia Machado negó esto y dijo que todo lo costeó con su cuenta y que intentaron usar su imagen para pagarle a algunos patrocinantes de la ganadora de La Casa de los Famosos 4.