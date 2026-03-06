window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Alicia Machado luego de conflicto con Maripily: ‘Nada me perturba y todo me fortalece’

Alicia Machado lanzó mensaje en su cuenta en Instagram luego de su pelea con Maripily Rivera

Alicia Machado, actriz venezolana, publica mensaje luego de la controversia con Maripily.

Alicia Machado, actriz venezolana, publica mensaje luego de la controversia con Maripily.  Crédito: Mezcalent

Avatar de Julio Blanca

Por  Julio Blanca

Una intensa pelea ha sido protagonizada por las actrices Alicia Machado y Maripily Rivera, quienes tienen en común una personalidad bastante frontal y por eso no han escatimado en insultos o señalamientos. 

Luego de que la venezolana dijera que su colega no es amiga de nadie, se desató este enfrentamiento en redes sociales y en programas de televisión como Hoy Día. 

Para la Miss Universo 1996, esta polémica no la debilita, sino todo lo contrario. “Estoy tan plena, tan segura de mi proceso 🙏🏻 que no puedo creer el tiempo que me llevó el entender que mi felicidad está en la compasión que soy capaz de sentir por mi misma. ¡Valoro cada herida y cada traición! ¡Y soy un gran átomo, que solita encontró esta fortaleza que me sorprende frente a lo que no puedo cambiar! ¡Tan bendecida, tan hermosa me siento, tan plena que comprendo cuánto disgusto a quienes no ven la grandeza de la resiliencia ajena!”. 

El mensaje de Alicia Machado tras discusión con Maripily

La ex reina de belleza agregó: “¡Nada me perturba y todo me fortalece! ¡Le perdí el miedo a todo y a todos, ahora me río de la vida y de todos! ¿Y ustedes, cómo van con el manejo de sus miedos? ¡Gracias a quienes me respetan y valoran! ¡Intento siempre ser la mujer que me inspire a mí misma para sentir que todo vale la pena!”. 

Este mensaje fue una muestra por parte de Alicia Machado de lo fuerte que se siente pese a esta discusión y además ha dejado claro que no quiere darle importancia a los comentarios de la boricua. 

El conflicto entre ambas personalidades empezó por un viaje que la venezolana hizo junto a su hija a Puerto Rico. Maripily asegura que le invitó todo lo que disfrutaron en la isla del encanto, incluyendo unas entradas para el concierto de Bad Bunny, pero Alicia Machado negó esto y dijo que todo lo costeó con su cuenta y que intentaron usar su imagen para pagarle a algunos patrocinantes de la ganadora de La Casa de los Famosos 4. 

En esta nota

Alicia Machado
Trending
Contenido Patrocinado
Trending