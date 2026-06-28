Brigadas internacionales con equipo pesado se suman tras cuatro días de los terremotos en Venezuela

Decenas de máquinas entraron el sábado a varias zonas de La Guaira, el estado más afectado por los terremotos ocurridos el miércoles en Venezuela, para impulsar unas labores de rescate reforzadas por los rescatistas internacionales que han llegado al país desde el viernes.

En los sectores Caraballeda y Los Corales, en pleno epicentro de la devastación, las excavadoras se hicieron presentes, mientras distintos helicópteros sobrevolaban esa zona, después de casi cuatro días de actividades de rescate muy precarias realizadas por voluntarios tras los terremotos de 7.2 y 7.5 que han dejado al menos unos 1,430 muertos.

De algunas de esas aeronaves, dos de ellas de Estados Unidos, descendieron los rescatistas de Argentina, una treintena que se planea que se quede unos 10 días para labores de rescate en Venezuela.

Ya el viernes se pudo constatar la presencia de rescatistas mexicanos, ecuatorianos y de El Salvador.

“Los aviones están pendientes de uno (…) eso es lo bueno”, contó aliviada Xiomara Bloon, una vecina de 45 años, mientras buscaba algo de ropa entre los montones aglomerados en las calles.

Bloon además celebró la ayuda humanitaria que han recibido en las últimas horas.

“Ya yo tengo tres días buscando comida, ahora estoy buscando ropita porque de verdad toda la ropa me la voló (la perdí)”, indicó.

La celebración por la llegada de la ayuda se extendía entre los vecinos de Caraballeda y los alrededores, que hasta el viernes se quejaban de que la maquinaria estaba tardando en llegar.

“Lara, ya llegó la máquina allá, ¡vente!”, dijo entre agotado y esperanzado un señor en Caraballeda a una mujer sobre una exacavadora que llegó para remover escombros en un edificio totalmente colapsado.

“La ayuda ha sido muy buena, un poco tardía, pero ha llegado”, reiteró este sábado a EFE José Luis Acosta, de 51 años, mientras hacía una fila para recibir alimentos.

En la vía desde Caracas hacia La Guaira se observaron el sábado decenas de maquinarias y camiones cargando equipamiento especializado.

El Gobierno cifra los heridos en 3,238 y la cantidad de desaparecidos se cifraba en 157 el pasado jueves. Las autoridades no la han actualizado, pese a las denuncias sobre desaparecidos en hospitales y morgues.

En las últimas horas, Venezuela ha recibido 17 vuelos con más de 1,600 integrantes de equipos de rescate y en las próximas 24 horas se espera la llegada de 25 vuelos adicionales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más.

Estados Unidos prevé enviar esta semana un segundo paquete de ayuda económica al país suramericano, luego de hacer un aporte de $100 millones de dólares para la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y $50 millones de dólares destinados a organizaciones que operan en el terreno.

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