Rescatistas estadounidenses salvan a un bebé tras el doble terremoto en Venezuela

Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos lograron sacar con vida a un bebé que se encontraba bajo los restos de un edificio colapsado en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles, según confirmó este sábado la Embajada del país norteamericano.

La Embajada estadounidense difundió el procedimiento a través de un video en la red social Instagram, donde se observa a los rescatistas cargando al menor mientras llora.

“Equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos salvaron a un bebé de entre los escombros tras los terremotos en Venezuela. Cada vida salvada es una victoria”, señaló la delegación diplomática.

Balance de víctimas y balance general de la contingencia

Las cifras de la catástrofe en el país sudamericano incluye la pérdida masiva de de vidas, lesionados y un despliegue internacional de ayuda dentro de la devastación.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, notificó este sábado que 1,430 personas han fallecido a raíz de los dos terremotos del miércoles. Las estadísticas del parlamento contabilizan además 3,238 heridos y 3,142 familias damnificadas.

Rescatistas de varios países ayudan en Venezuela

Para abordar la emergencia, ingresaron al país más de 1,600 rescatistas extranjeros, según información del viceministro venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. Entre estos cuerpos está el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), que rescató a un adulto mayor y a sus dos nietos, de acuerdo con el Servicio de Emergencias 112 de Madrid.

También la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España localizó a un segundo superviviente en una estructura donde ya habían extraído a otra persona tras 72 horas de confinamiento.

Por otra parte, la agencia de noticias EFE recogió la declaración de Ninoska Martínez, residente de la parroquia Caraballeda, quien relató el hallazgo de un perro pequeño con vida y el posterior aviso a los especialistas tras escuchar el grito de “ayuda” de un afectado. Finalmente, miles de ciudadanos venezolanos participan voluntariamente en la remoción de estructuras y el traslado de donaciones en Caracas y La Guaira.

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