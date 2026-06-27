Colombia asegura el primer lugar del grupo K con empate ante Portugal

Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.

En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el viernes 3 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el jueves 2 en Toronto.

Colombia gozó de las mejores situaciones

A los dos minutos del pitido inicial un cabezazo de John Córdoba se marchó rozando el travesaño y puso sobre aviso a los pocos que podían tener dudas sobre la intensidad que le pondrían Colombia y Portugal pese a estar clasificados.

El balón, los duelos individuales y los rechaces eran colombianos, pero a Portugal, que aguardaba replegado su oportunidad, le bastaban tres pases seguidos para llegar al área rival, casi siempre a hombros de un Joao Cancelo inconmensurable en ataque por la derecha.

Suyo fue el centro raso que falló a despejar un defensor dentro del área pequeña y que cayó en botas de Bruno Fernandes, con tiempo de sobra para pensar en la celebración. Fusiló a Camilo Vargas, pero una mano arriba del guardameta dejó el festejo para otro momento.

Néstor Lorenzo no tardó quince minutos del segundo tiempo en mover el banquillo, y Richard Ríos estuvo a punto de darle la razón con el cambio cuando remató desde segunda línea un centro lateral, pero su disparo no encontró puerta ante la atónita mirada de Costa.

La fiesta de Colombia estuvo a punto de ser completa en el descuento, pero un gol de Davinson Sánchez fue anulado por un fuera de juego milimétrico, de esos que solo capta el VAR.

¡PARTIDO VIBRANTE HASTA EL ÚLTIMO MINUTO! ?? ??



Un encuentro que nos hizo sudar los más de 90' minutos, Colombia dominó y lleno de emociones a nuestras figuras, gritos hasta dejarlos sin aire, así se vivió. ?



? Juan Guarnizo

? Pamela Muñoz

? Paz Zubiri

? Carlos Reynoso

?? pic.twitter.com/B4E9tZehvm — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 28, 2026

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