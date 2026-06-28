Pronóstico del clima en Chicago para este domingo 28 de junio

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 28 de junio.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 73 grados Fahrenheit (23ºC) de mínima. Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2 durante la primera mitad de la jornada y del 3 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:18 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:30 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá pocas nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 91 grados Fahrenheit (33ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 77 (25 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 8% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima