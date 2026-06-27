Estados Unidos enviaría otro paquete de ayuda económica a Venezuela en plena emergencia por terremotos

Estados Unidos tiene previsto enviar un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela, afectada por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles que han dejado más de 1,000 muertos y casi 4,000 heridos, según señalaron las autoridades del país.

De acuerdo con el Washington Post, el primer paquete de ayuda, al día siguiente de los terremotos, consistió en $100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Venezuela y $50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.

También envió equipo militar y dos brigadas de búsqueda y rescate de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California), que trabajan en la búsqueda y rescate de sobrevivientes, tras los dos sismos del 24 de junio que ocurrieron cerca de la costa norte de Venezuela.

La millonaria ayuda de Estados Unidos sería enviada esta semana, según dijo al diario un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump, que prefirió el anonimato.

El mandatario anunció el pasado miércoles que instruyó a las agencias de su gobierno a actuar “con rapidez” para asistir a Venezuela, al señalar que los terremotos dejaron “un número devastador de muertos”.

Tras los terremotos, Estados Unidos levantó las sanciones al país para permitir la ayuda si están relacionadas con las “labores de socorro” por los movimientos telúricos. Para ello, el Departamento del Tesoro emitió una orden que permite estas operaciones hasta el próximo 23 de octubre, que “de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela”.

La directriz no incluye el desbloqueo de bienes sujetos al reglamento de sanciones, en el marco legal establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

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