Ana Patricia Gámez apoya a las víctimas de terremoto en Venezuela a través de su marca

En medio del caos generado por su separación, la presentadora Ana Patricia Gámez ha anunciado que a través de su marca recaudará dinero para donar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

La recaudación de fondos la hará a través de las compras que se hagan a Beashion Boutique, su marca de ropa. “Durante los próximos días, donaré el 10% de todas las ventas de Beashion para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela“, explicó la presentadora mexicana.

En la misma publicación hace mención a que esta marca es un sustento familiar, y que se ha debatido si tiene o no que seguir promocionando. Sin embargo, llegó a la conclusión de que puede seguir adelante al mismo tiempo que apoya a miles. de afectados en la tragedia.

“Estos días han sido muy difíciles por todo lo que está viviendo Venezuela. Como muchos, he sentido tristeza e impotencia al ver tantas familias afectadas. También he pensado mucho si debía seguir compartiendo contenido de mi negocio. La realidad es que esta tienda es el sustento de mi familia y de quienes forman parte de este proyecto, y hoy más que nunca necesito seguir adelante”, escribió.

Gámez se une a una lista larga de artistas latinos que han ofrecido su solidaridad por las víctimas en Venezuela. Se calculan miles de fallecidos, heridos y damnificados.

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