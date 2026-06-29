Ana Patricia Gámez apoya a las víctimas de terremoto en Venezuela a través de su marca

Ana Patricia Gámez anunció que recaudará fondos a través de su marca para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela

Ana Patricia Gámez se ha mostrado afectada por la situación en Venezuela.

Ana Patricia Gámez se ha mostrado afectada por la situación en Venezuela. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

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Por  Carolyn Manrique

En medio del caos generado por su separación, la presentadora Ana Patricia Gámez ha anunciado que a través de su marca recaudará dinero para donar a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

La recaudación de fondos la hará a través de las compras que se hagan a Beashion Boutique, su marca de ropa. “Durante los próximos días, donaré el 10% de todas las ventas de Beashion para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela“, explicó la presentadora mexicana.

En la misma publicación hace mención a que esta marca es un sustento familiar, y que se ha debatido si tiene o no que seguir promocionando. Sin embargo, llegó a la conclusión de que puede seguir adelante al mismo tiempo que apoya a miles. de afectados en la tragedia.

“Estos días han sido muy difíciles por todo lo que está viviendo Venezuela. Como muchos, he sentido tristeza e impotencia al ver tantas familias afectadas. También he pensado mucho si debía seguir compartiendo contenido de mi negocio. La realidad es que esta tienda es el sustento de mi familia y de quienes forman parte de este proyecto, y hoy más que nunca necesito seguir adelante”, escribió.

Gámez se une a una lista larga de artistas latinos que han ofrecido su solidaridad por las víctimas en Venezuela. Se calculan miles de fallecidos, heridos y damnificados.

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