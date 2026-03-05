Ana Patricia Gámez cuenta detalles de su nuevo reto profesional con Telemundo

Ana Patricia Gámez habló del nuevo reto profesional que asumirá con la cadena Telemundo, en donde será colaboradora de los distintos programas de la empresa.

En su cuenta en Instagram, la mexicana confirmó que formará parte de la compañía luego de pasar varios meses sin estar en la pantalla chica, debido al fin del show Enamorándonos USA, que transmitió Unimás, y en donde compartió con Rafael Araneda la conducción.

“Yo creo que ya lo han visto, y si no, tengo que decirles que mañana regreso a la televisión. Sí, la que se iba a tomar un año sabático, la que no iba a trabajar no sé en cuánto tiempo porque, bueno, en este medio, en el mundo del entretenimiento, así es, así sucede, todo es inesperado”, comentó al inicio del video.

Luego de esto, dijo sentirse muy agradecida por la oportunidad que le dieron para hacer una de las cosas que más le gusta: conducir programas de TV.

Ana Patricia Gámez estará en Telemundo

La ex reina de belleza dijo que en estos meses no ha estado inactiva, pues ha seguido adelante con su tienda de ropa, un lugar que, además de servirle de sustento, le sirvió de refugio en medio de su proceso de divorcio.

“Aquí estoy dándole gracias a Dios por esta oportunidad y lo estoy haciendo acá frente a mi tienda, mi lugar soñado, el lugar que ha sido mi lugar seguro en los últimos meses, el que me ha sostenido y ha sostenido mi economía. Pero estamos en una etapa, en un mundo, en un país donde hay que trabajar y, si alguien no se raja al trabajar, soy yo”, afirmó.

La mexicana explicó que, al ser colaboradora, la invitarán en la conducción de diferentes programas como La Mesa Caliente, En Casa con Telemundo y Hoy Día. “Bueno, a ver qué surge”, dijo con emoción sobre este reto profesional.

