Ana Patricia Gámez publica mensaje por su regreso a la televisión 

La presentadora de televisión Ana Patricia Gámez volvió a la pantalla chica, pero ahora con la cadena Telemundo, en donde es colaboradora oficial. Este nuevo momento en la carrera de la mexicana ha traído muchas reacciones, en su mayoría de felicidad debido a la larga trayectoria que tiene.

Luego de haber sido presentada en el programa Hoy Día, la famosa publicó un video de los momentos previos al ingreso de la famosa planta televisiva.

Además de esto, escribió un mensaje en el que habló de la importancia de este nuevo reto.

“Con el corazón lleno de agradecimiento, no tengo palabras suficientes para expresar lo que siento. En un mundo de cambios, de necesidades y de tantas cosas pasando, entiendo que cada persona tiene una historia y un proceso. Hoy yo solo soy una mujer más que ha luchado y trabajado por muchos años, llevando una responsabilidad muy grande: ser cabeza de familia, mantener a mis hijos y a quienes aún tengo en México”, indicó.

Además de esto, señaló: “De las tantas cosas por las cuales podría agradecer hoy, definitivamente una de las más grandes es que estoy cosechando lo que sembré durante mucho tiempo: esfuerzo, dedicación y entrega”.

Ana Patricia Gámez reconoció que no ha vivido momentos difíciles, ya que no solo terminó Enamorándonos USA, programa que condujo hasta el año pasado con Rafael Araneda, sino que también enfrenta su divorcio de Luis Carlos Martínez.

“Y aunque la vida me ha golpeado en muchas y repetidas ocasiones, siempre he tratado de dar y mostrar lo mejor de mí. Porque sé que no soy la única, ni la primera, ni la última. Rendirse no es una opción”, destacó.

También dedicó unas palabras a Telemundo por la oportunidad, a su público por el apoyo brindado y con quienes se reencontró esta semana. “A todos los que en algún momento fueron mis compañeros y con quienes hoy tuve la alegría de reencontrarme, gracias por haber hecho de este día uno de los mejores. Y a quienes aún no tenía el placer de conocer, pero me regalaron una sonrisa, un abrazo y una bienvenida tan cálida… gracias por hacerme sentir en casa desde el primer momento”, indicó.

