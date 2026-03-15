Ana Patricia Gámez dice que no se imaginaba estar en un programa como La Mesa Caliente
Ana Patricia Gámez, presentadora de TV, publicó un mensaje en su cuenta en Instagram para hablar de su participación en el programa La Mesa Caliente, que transmite la cadena Telemundo.
Para la conductora de televisión, esta experiencia es todo un reto, pues es un formato que no había imaginado experimentar.
“La primera foto refleja lo bien que la he pasado esta semana en La Mesa Caliente, el resto, los sube y baja de sentimientos, muchos de adaptación en diferentes sentidos, pero todos positivos”, indicó.
Además comentó que estar en este show ha sido algo innovador. “Siendo sincera con ustedes, anteriormente yo no me veía siendo parte de este formato de entretenimiento, ya que he tratado en la medida posible de mantenerme al margen de un comentario o punto de vista ante cualquier situación pública o personal, porque aunque entiendo que cada persona tiene su propia opinión y estas son como los ombligos, todos tienen uno. Y tanto mi opinión como mi ombligo siempre los he mantenido al margen, este último porque tengo una hernia umbilical desde mi segundo embarazo jajajaja”, bromeó.
Ana Patricia Gámez fue anunciada hace unas semanas como colaboradora oficial de Telemundo, una noticia que emocionó a su amplia audiencia, debido a que estuvo durante años en programas exitosos como Enamorándonos USA, en la pantalla de Unimás.
Ahora que está en una nueva cadena, se ha mostrado agradecida por esta oportunidad. “Ya entrando en tono serio, agradecida con la oportunidad y el cariño, tanto de parte de todos en Telemundo y especialmente con las chicas, que han sido sumamente lindas conmigo. Daré lo mejor de mi parte y trataré que siempre escuchen de mí algo que sume, entretenga, saque una sonrisa y, si se puede, una motivación para todos los que nos ven”, añadió.
