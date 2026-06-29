Brasil vino de atrás para ganar a Japón en el último minuto y clasificar a octavos de final del Mundial 2026

Brasil se convirtió este lunes en la segunda selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026 tras remontar un difícil partido ante Japón y ganarlo de forma agónica en el último minuto.

Los sudamericanos sufrieron, pero lograron ganar 2-1 a una Japón que por muchos minutos impuso su honor en el NRG Stadium de Houston.

Honor japonés y cachetazo para Brasil

Brasil cerró el primer tiempo abajo en el marcador después de un tramo en el que tuvo más la pelota, pero nunca logró romper la estructura defensiva japonesa.

El equipo de Ancelotti movió el balón con paciencia, buscó a Vinícius por izquierda y a Cunha entre líneas, pero Japón respondió con un bloque compacto, líneas juntas y una disciplina que obligó a Brasil a rematar desde lejos. Zion Suzuki sostuvo cada intento con seguridad, especialmente ante los disparos de Paquetá y las apariciones de Rayan.

El gol llegó al minuto 29 tras un error en salida en el que Kaishu Sano anticipó, condujo la transición y definió con un derechazo cruzado que dejó sin reacción a Alisson.

A giveaway from Brazil in the midfield and Japan capitalizes ?? pic.twitter.com/KUm2U7e3bL — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

Japón aprovechó cada pérdida brasileña para correr y amenazar con Ueda y Doan, que encontraron espacios a la espalda de los mediocampistas.

Casemiro vio la amarilla temprano y Brasil perdió control emocional en varios tramos, mientras Japón mantuvo la intensidad y cerró el primer tiempo con Kamada también amonestado.

Brasil revivió entre las cenizas como el ave fénix

En el arranque del segundo tiempo, Brasil aceleró. Bruno Guimarães conectó un cabezazo que obligó a Suzuki a una estirada espectacular. Segundos después, otro centro lateral fue despejado en la línea de la meta japonesa.

Zion Suzuki denies Brazil's chance at the equalizer ?? pic.twitter.com/KVPM4eeQ5b — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

JAPAN MIRACULOUSLY KEEPS THIS BALL OUT ?? pic.twitter.com/mttVynxDck — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

Minutos después, al 56’, la tercera fue la vencida. Casemiro ganó por arriba y reventó la muralla japonesa con un cabezazo.

CASEMIRO EQUALIZES FOR BRAZIL OFF THE HEADER ?? pic.twitter.com/ZKWXjJeJQe — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

Brasil tuvo la chance de hacer uno de los goles del Mundial al 59′, cuando Vinicius aprovechó un fallo defensivo, condujo, se dribló a todos los defensores que se interpusieron en su camino y remató a tres dedos.

Suzuki respondió con la mejor parada del partido, desviando al poste. Japón resistió con intervenciones decisivas de sus defensores.

This run was INSANE by Vini Jr. but he can't finish it with a goal ? pic.twitter.com/vhhqAQf2bV — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

En la última jugada del partido, de manera agónica, in extremis, cuando todos se preparaban para una prórroga, apareció Gabriel Martinelli. El atacante recibió un pase entre líneas, controló de izquierda y definió raso y cruzado de derecha al poste más lejano.

INCREDIBLE COMEBACK FROM BRAZIL IN HOUSTON ??



What a moment for Gabriel Martinelli pic.twitter.com/CAaVEKNwOH — FOX Sports (@FOXSports) June 29, 2026

Tras ganar 2-1 a Japón en el último minuto, Brasil avanza a octavos y enfrentará al ganador de Costa de Marfil vs. Noruega.



Sigue leyendo:

· Real Madrid y Florentino Pérez donarán más de un millón de dólares cada uno a Venezuela tras los terremotos

· Ecuador cambia de capitán en pleno Mundial para el partido ante México: Enner Valencia cede la cinta a Moisés Caicedo

· Eustáquio firma el milagro de Canadá y avanza a octavos del Mundial 2026 tras 1-0 a Sudáfrica