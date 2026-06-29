Brasil vino de atrás para ganar a Japón en el último minuto y clasificar a octavos de final del Mundial 2026
Tras ir perdiendo al descanso, Brasil empató con un cabezazo de Casemiro y sentenció la victoria con un gol de Gabriel Martinelli en el último minuto
Brasil se convirtió este lunes en la segunda selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026 tras remontar un difícil partido ante Japón y ganarlo de forma agónica en el último minuto.
Los sudamericanos sufrieron, pero lograron ganar 2-1 a una Japón que por muchos minutos impuso su honor en el NRG Stadium de Houston.
Honor japonés y cachetazo para Brasil
Brasil cerró el primer tiempo abajo en el marcador después de un tramo en el que tuvo más la pelota, pero nunca logró romper la estructura defensiva japonesa.
El equipo de Ancelotti movió el balón con paciencia, buscó a Vinícius por izquierda y a Cunha entre líneas, pero Japón respondió con un bloque compacto, líneas juntas y una disciplina que obligó a Brasil a rematar desde lejos. Zion Suzuki sostuvo cada intento con seguridad, especialmente ante los disparos de Paquetá y las apariciones de Rayan.
El gol llegó al minuto 29 tras un error en salida en el que Kaishu Sano anticipó, condujo la transición y definió con un derechazo cruzado que dejó sin reacción a Alisson.
Japón aprovechó cada pérdida brasileña para correr y amenazar con Ueda y Doan, que encontraron espacios a la espalda de los mediocampistas.
Casemiro vio la amarilla temprano y Brasil perdió control emocional en varios tramos, mientras Japón mantuvo la intensidad y cerró el primer tiempo con Kamada también amonestado.
Brasil revivió entre las cenizas como el ave fénix
En el arranque del segundo tiempo, Brasil aceleró. Bruno Guimarães conectó un cabezazo que obligó a Suzuki a una estirada espectacular. Segundos después, otro centro lateral fue despejado en la línea de la meta japonesa.
Minutos después, al 56’, la tercera fue la vencida. Casemiro ganó por arriba y reventó la muralla japonesa con un cabezazo.
Brasil tuvo la chance de hacer uno de los goles del Mundial al 59′, cuando Vinicius aprovechó un fallo defensivo, condujo, se dribló a todos los defensores que se interpusieron en su camino y remató a tres dedos.
Suzuki respondió con la mejor parada del partido, desviando al poste. Japón resistió con intervenciones decisivas de sus defensores.
En la última jugada del partido, de manera agónica, in extremis, cuando todos se preparaban para una prórroga, apareció Gabriel Martinelli. El atacante recibió un pase entre líneas, controló de izquierda y definió raso y cruzado de derecha al poste más lejano.
Tras ganar 2-1 a Japón en el último minuto, Brasil avanza a octavos y enfrentará al ganador de Costa de Marfil vs. Noruega.
Sigue leyendo:
· Real Madrid y Florentino Pérez donarán más de un millón de dólares cada uno a Venezuela tras los terremotos
· Ecuador cambia de capitán en pleno Mundial para el partido ante México: Enner Valencia cede la cinta a Moisés Caicedo
· Eustáquio firma el milagro de Canadá y avanza a octavos del Mundial 2026 tras 1-0 a Sudáfrica