Eustáquio firma el milagro de Canadá y avanza a octavos del Mundial 2026 tras 1-0 a Sudáfrica

La selección de Canadá continúa reescribiendo su historia en el Mundial 2026 tras sellar un agónico boleto a los octavos de final. En el encuentro que inauguró de forma oficial la ronda de dieciseisavos de final, el conjunto norteamericano derrotó por 0-1 a Sudáfrica gracias a una genialidad en el tiempo de descuento.

Con este resultado, el planteamiento de Jesse Marsch rompe el techo de cristal del fútbol canadiense en la máxima cita global. Por su parte, los Bafana Bafana se despiden del torneo de forma dolorosa.

Canadá saltó al campo exhibiendo un notable orden entre líneas, lo que obligó al cuerpo técnico sudafricano a contrarrestar el dibujo con un esquema 4-2-3-1 diseñado específicamente para entorpecer la salida limpia del balón y disputar la posesión en la medular.

A pesar de que el ida y vuelta propició múltiples aproximaciones en ambas áreas, el nerviosismo en la última línea y la falta de pericia de los delanteros mantuvieron el marcador inmóvil durante gran parte del choque.

Sudáfrica rozó la ventaja bien entrado el complemento con un violento remate de media distancia que se estrelló en el travesaño, mientras que Canadá respondió al minuto 62 por medio de un potente disparo de Tani Oluwaseyi, el atacante del Villarreal, que exigió una notable estirada del arquero Williams.

Ante la paridad reinante y el desgaste físico, Marsch quemó las naves y envió al terreno de juego a Alphonso Davies. El regreso de la máxima figura de la hoja de maple, tras haber estado alejado de las canchas por más de un año, revolucionó el ataque de inmediato. Al minuto 75, el lateral firmó una brillante asistencia para Jacob Shaffleburg que estuvo a punto de quebrar la resistencia africana.

Cuando la prórroga parecía un destino inevitable en medio de la desesperación general, llegó la jugada definitiva. Al minuto 92, el mediocampista Stephen Eustáquio asumió la responsabilidad de un tiro libre en las inmediaciones del área; su ejecución superó la barrera y se incrustó en las redes sudafricanas para decretar el 0-1 final.

Con el pasaporte a octavos sellado, la expedición canadiense ya despliega el mapa logístico para su siguiente compromiso. La escuadra de la hoja de maple se tomará unos días de descanso mientras aguarda por el desenlace del duelo entre Países Bajos y Marruecos, programado para disputarse en el Estadio de Monterrey.

Sigue leyendo:

·Así va la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026

·Tres sorpresas y tres líderes incontestables en el Mundial 2026

·Ecuador ya tiene rival en los dieciseisavos del Mundial 2026: enfrentará al anfitrión México