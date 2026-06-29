Ecuador cambia de capitán en pleno Mundial para el partido ante México: Enner Valencia cede la cinta a Moisés Caicedo

En pleno Mundial de 2026 y antes del partido contra México por los dieciseisavos de final, Ecuador ha decidido cambiar de capitán. El veterano Enner Valencia cede el brazalete a Moisés Caicedo.

Así lo anunciaron a través de las redes sociales con emotivo video desde la concentración de la selección. “Lo único que me importa es al final del partido darles un abrazo y siento que les voy a dar un abrazo de felicidad porque va a ser un abrazo de clasificación”, dijo Valencia en su discurso de presentación.

Posteriormente, Valencia llamó a Caicedo y siguió relatando unas sentidas palabras en las que recordó el momento en el que se hizo capitán de Ecuador.

“Una vez en Argentina, nos reunimos antes del partido y me dijeron que querían que yo fuera el capitán. Es una gran responsabilidad. No quiero que me recuerden por lo que hice o por mis goles, sino porque fui una gran persona”, recordó.

Finalmente, Valencia anunció a la estrella del Chelsea como capitán y le entregó el brazalete, asegurándole que era el líder que el país necesitaba.

“Hermano, esta cinta (brazalete) es para que la lleves. Tú, cualquiera de los que está aquí, la podría llevar. Todos somos ese líder que necesita el que está al lado. Tú eres ese líder”, señaló.

Un legado que continúa ??



Una cinta que representa esfuerzo, unión y liderazgo.



¡Gracias Enner por estos años de ser nuestro capi!?? pic.twitter.com/c2xT6N3S53 — La Tri ?? (@LaTri) June 28, 2026

Enner Valencia es el jugador más veterano y pichichi histórico de Ecuador con 49 goles en 108 internacionalidades.

Por su parte, Moisés Caicedo es la nueva cara de Ecuador y uno de los mejores jugadores de la Premier League de Inglaterra con el Chelsea. Suma tres tantos en 64 partidos con ‘La Tri’.

Ecuador y México juegan este martes 30 de junio de 2026, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, a las 19:00 horas en el Estadio Azteca.



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