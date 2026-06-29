Bryant Park se convirtió en un estadio de fútbol

NUEVA YORK – Durante tres días, el emblemático Bryant Park de Manhattan se transformó en un estadio al aire libre donde el talento, la creatividad y la cultura del fútbol callejero fueron protagonistas. Nike celebró allí las Finales Nacionales de Toma El Juego, un torneo gratuito de fútbol 4 contra 4 que reunió a más de 150 jóvenes jugadores de entre 14 y 18 años provenientes de todo Estados Unidos y Canadá.

Los participantes llegaron a Nueva York tras superar clasificatorios celebrados en ciudades como Los Ángeles, Miami, Toronto, Filadelfia, Atlanta y distintas localidades de Texas, compitiendo por el título nacional en un formato que prioriza la creatividad, la velocidad y la técnica.

El corazón del evento fue el Estadio Nike, una cancha de más de 16,000 pies cuadrados instalada en Bryant Park que acogió los partidos durante tres noches consecutivas. La competición culminó con una final transmitida en directo a través de Amazon y Twitch.

Los partidos son de 4 contra 4 sin arquero. Crédito: Nike | Cortesía

Más que fútbol

Más allá de la competición, Toma El Juego busca eliminar las barreras que impiden a muchos jóvenes practicar fútbol. Según datos de U.S. Soccer, cerca del 70% de los jugadores en Estados Unidos abandona este deporte antes de cumplir los 14 años, principalmente por los costos, la falta de acceso a instalaciones y modelos de competición demasiado rígidos.

Con ese objetivo, Nike creó una plataforma gratuita basada en tres pilares: acceso, comunidad y expresión creativa. Desde su lanzamiento en Los Ángeles en 2025, el programa ha organizado más de 100 torneos en ciudades de todo el mundo, incluyendo Barcelona, Ciudad de México, Casablanca, Lima, Santiago y Seúl.

Solo en Norteamérica, más de 4,000 jóvenes han participado en las distintas competencias de Toma El Juego, que además sirven como escaparate para detectar nuevos talentos.

Ronaldinho fue una de las celebridades que pasaron por Bryant Park. Crédito: Nike | Cortesía

Una oportunidad para llegar al siguiente nivel

Las finales nacionales contaron con la presencia de representantes de organizaciones como U.S. Soccer y la National Women’s Soccer League (NWSL), encargados de observar a los jugadores con potencial para futuras convocatorias o programas de desarrollo.

De hecho, algunos participantes de ediciones anteriores ya han conseguido becas para jugar en universidades de la División I de la NCAA, incorporarse a clubes de alto nivel o incluso ser convocados por selecciones juveniles que representan el país de origen de sus familias.

Fútbol, música y cultura en el corazón de Manhattan

Crédito: Nike | Cortesía

El ambiente alrededor del torneo fue tan importante como lo que sucedía dentro de la cancha. El Toma Night Market reunió propuestas gastronómicas, moda, música en vivo y experiencias interactivas inspiradas en la diversidad cultural de Nueva York y en la pasión por el fútbol.

También participaron creativos y colectivos locales como Hester Street Fair, Cactus Jack, Happy 99, [Neu]Sette, Battle of Jollof y Taller de Rafa, que contribuyeron a convertir el evento en una celebración donde deporte, arte y comunidad convivieron en un mismo espacio.