Comité de Ética del Senado archiva investigación contra Ruben Gallego por falta de pruebas

La investigación del Comité de Ética del Senado contra el senador demócrata Ruben Gallego por denuncias de conducta sexual inapropiada concluyó sin encontrar evidencias y archivó el caso presentado por la congresista republicana Anna Paulina Luna.

La decisión fue comunicada mediante una carta fechada el 26 de junio y firmada por los seis integrantes del comité, presidido por el senador republicano James Lankford y el vicepresidente demócrata Chris Coons.

En el documento, dado a conocer inicialmente por NBC News, el panel informó a Gallego que la denuncia había sido desestimada tras varios meses de revisión.

Las acusaciones señalaban presuntas violaciones a las normas de financiamiento de campañas y supuestas conductas sexuales inapropiadas.

Sin embargo, el comité concluyó que “no encontró pruebas de que sus acciones infringieran la ley federal, el reglamento del Senado ni las normas de conducta pertinentes”.

Durante la investigación, los senadores analizaron la denuncia presentada por Luna, recopilaron declaraciones de las personas mencionadas en el expediente y revisaron registros de gastos de campaña y de la oficina congresional del legislador.

El comité también destacó la colaboración de Gallego durante el proceso, aunque aclaró que podría reabrir el caso si surgieran nuevas evidencias en el futuro.

Las acusaciones fueron impulsadas por Luna después de que trascendieran denuncias contra el entonces congresista demócrata por California Eric Swalwell, amigo de Gallego. Aunque Swalwell reconoció haber cometido “errores de juicio”, negó parte de las acusaciones en su contra y posteriormente renunció al Congreso.

Gallego espera una disculpa

Gallego sostuvo desde el inicio que desconocía los hechos atribuidos a Swalwell y afirmó que personas cercanas le habían “mentido” sobre esa situación.

Tras conocerse el archivo de la investigación, el senador de Arizona arremetió contra quienes promovieron las denuncias.

“El despido de hoy reafirma lo que he dicho desde el principio sobre estas acusaciones: eran conspiraciones de la derecha promovidas por activistas de extrema derecha como Anna Paulina Luna, la Casa Blanca y sus aliados”, afirmó en un comunicado.

Gallego añadió que espera una disculpa pública de Luna por haber recurrido al proceso ético. “Mientras tanto, seguiré luchando por los habitantes de Arizona y exigiendo responsabilidades a los republicanos de Trump por los altos costos y las nuevas guerras”, declaró.