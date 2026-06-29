Dos sismos de 5.1 y 4.2 vuelven a sacudir al norte de Venezuela

El norte de Venezuela registró este lunes por la mañana dos réplicas consecutivas que volvieron a sacudir la región costera, según los reportes oficiales de agencias sísmicas y autoridades nacionales. Los nuevos movimientos mantienen en alerta a los equipos de rescate tras el terremoto principal.

El evento sísmico ocurrió a las 7:00 a.m., hora venezolana. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su red de monitoreo regional, calculó el mismo evento con una magnitud de 5.1 con características superficiales y con epicentro en el estado Aragua.

Por su parte, La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detalló en su reporte oficial que el temblor tuvo una magnitud de 4.2 y una profundidad de 2.9 kilómetros a las 7:01 a.m. El epicentro se ubicó a pocos kilómetros de la costa del estado La Guaira.

Balance oficial de las autoridades

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, compareció ante los medios de comunicación para ofrecer el primer balance tras los movimientos de esta mañana. El funcionario confirmó la ausencia de nuevas afectaciones materiales e infraestructuras colapsadas.

“Acabamos de tener una réplica de moderada intensidad. No tenemos reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional”, señaló Rodríguez de forma textual.

Datos de víctimas y desaparecidos

A pesar de que las réplicas de hoy no sumaron afectaciones materiales inmediatas, el impacto del evento sísmico principal continúa siendo crítico en todo el territorio. Los datos provistos por los organismos gubernamentales contabilizan de forma oficial 1,500 personas fallecidas y más de 5,000 heridos en el país.

Las autoridades civiles y los cuerpos de salvamento informaron que se prevé un incremento en el número total de víctimas fatales durante las próximas horas, debido a las labores de búsqueda en las estructuras colapsadas, donde permanece un número indeterminado de personas desaparecidas bajo los escombros.

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