ONU instala tres hospitales de campaña en La Guaira, estado más afectados por terremotos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas instaló tres hospitales de campaña en el estado La Guaira, en Venezuela, para atender directamente a los ciudadanos lesionados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado miércoles. La infraestructura provisional busca descongestionar la red de salud pública tras registrarse un balance de al menos 1,430 víctimas mortales.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, explicó a la agencia de noticias EFE que estos centros permitirán tratar a los pacientes en sus propias localidades. El funcionario señaló que no resulta sostenible derivar a la totalidad de los afectados hacia los centros médicos de Caracas.

Esta acción responde a las evaluaciones de terreno de la agencia EFE, la cual constató que un alto porcentaje de los pacientes ingresados en el Hospital Vargas y el Hospital Domingo Luciani de la capital venezolana provienen del litoral central, la región geográfica que presenta los mayores daños en sus estructuras.

Infraestructura de refugios comunitarios y ayuda humanitaria

La ONU gestiona junto con las autoridades nacionales la puesta en marcha de Refugios Multiservicios. Estos complejos dispondrán de comedores y servicios sanitarios para dar alojamiento a la población que perdió sus viviendas. Rampolla detalló que los espacios se establecerán cerca de las comunidades afectadas para evitar traslados a largas distancias.

En paralelo, las autoridades confirmaron la llegada de un avión con 20 toneladas de asistencia humanitaria. El cargamento contiene insumos técnicos especializados para la potabilización de agua en las zonas críticas.

Registro de pérdidas humanas y operaciones de salvamento

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el balance de la contingencia asciende a 1,430 fallecidos, 3,238 personas heridas y 3,142 familias damnificadas. Debido al nivel de destrucción en La Guaira, Rampolla indicó que los cuerpos de seguridad todavía deben revisar múltiples estructuras colapsadas para localizar posibles supervivientes.

Para estas labores, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, reportó el ingreso de más de 1,600 rescatistas internacionales. Asimismo, voceros gubernamentales notificaron la distribución de 2,600 toneladas de alimentos y agua potable en los sectores costeros durante la madrugada del sábado.

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