Bad Bunny le envía emotivo mensaje al pueblo venezolano mediante su concierto en Londres

La tragedia que ocurrió en Venezuela el pasado 24 de junio conmovió al mundo, incluso a muchas celebridades que se han expresado en solidaridad con el país suramericano y este viernes, fue Bad Bunny quien le envió un emotivo mensaje a los fieles asistentes a sus conciertos, según sus propias declaraciones.

El “Conejo Malo” se presentó este viernes, 26 de junio, en la ciudad de Londres, en la continuación de su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos“, y se tomó un par de minutos para expresar su apoyo hacia Venezuela, luego del terrible terremoto que sufrieron, del que se han confirmado cerca de 1.400 personas fallecidas.

Bad Bunny abraza a Venezuela en su concierto en Londres

El cantante boricua paró un momento su entonación y le envió un mensaje a los latinos que estaban presentes en su presentación: “Cuando uno sale de su país a otro, automáticamente se convierte en turista, pero no importa el tiempo que pases en ese lugar, no importa si lo conviertes en tu hogar; tu casa siempre será su tierra, tu casa siempre será su patria, tu casa siempre será ese lugar en el que se quedó gran parte de tu corazón y tu alma”.

Posteriormente, hizo énfasis en Venezuela debido a la terrible situación que están pasando en este momento: “A cada lugar que voy en el mundo, ver las banderas me llena de mucho orgullo y también me conmueve. No importa en cualquier parte del mundo que yo vaya, son muchas las banderas que veo, pero siempre hay una que veo a menudo y es la de Venezuela“.

“Hoy más que nunca a nuestros hermanos de Venezuela, Dios me los bendiga alrededor del mundo. Estamos en sintonía y solidarios con ustedes. Le enviamos un fuerte abrazo y mucha fuerza, ustedes son un país muy valiente y sé que podrán sobrepasar esto“, concluyó Bad Bunny, afirmando que su corazón está con Venezuela, mientras se ondeaba una bandera tricolor con ocho estrellas en medio del público.

Don Omar también un mensaje aliento

Son varias las figuras de la música latina que han dejado un mensaje de aliento a la población venezolana y otro que habló reciente para enviar su solidaridad fue Don Omar.

“Quiero que sepan que están en mis oraciones, las oraciones de los hermanos de mi país. Deseamos que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Venezuela, voy a ti, seguiré siendo de los tuyos, cuídate mucho y recupérate”, fue parte del solidario mensaje que envió el veterano cantante de reguetón.

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