El Diario ‘viaja’ en cápsula del tiempo

Como parte de los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos, la Biblioteca de Queens guardará durante cinco décadas una cápsula del tiempo que guarda objetos y recuerdos inolvidables de los neoyorquinos.

Una portada de este rotativo hace parte de la memorabilia que quedó sellada en una urna el fin de semana durante una ceremonia organizada por la Oficina del senador estatal demócrata, John Liu.

Decenas de vecinos de Queens participaron el domingo en el evento que tuvo lugar en la escuela secundaria Francis Lewis.

Precisamente, el senador Liu recordó la importancia de haber escogido la escuela que rinde honor a uno de los Fundadores de la Patria, al tiempo que resaltó que se trata de una celebración para todos, incluidos los inmigrantes que han venido a forjar un mejor futuro.

Esta es la porta de El Diario que se depositó en la cápsula del tiempo. Crédito: Impremedia

“Esta cápsula del tiempo preservará estas esperanzas y sueños durante los próximos 50 años y servirá como testimonio vivo de nuestras voces y valores como estadounidenses, ofreciendo perspectivas y sabiduría a nuestros compatriotas que celebren el tricentenario en 2076”, indicó el senador Liu.

El Senador estatal John Liu junto al Director de la Biblioteca de Queens, Dennis Walcott. Crédito: Impremedia

“Saber que la portada del periódico más antiguo en español de Estados Unidos viajará en esta cápsula del tiempo nos llena de orgullo. Esperamos que las futuras generaciones sepan de la importancia que ha tenido el periodismo étnico para una comunidad hispanohablante como la nuestra”, expresó por su parte la editora ejecutiva del diario, Carmen Villavicencio.

“El ejemplar que escogimos pone en relieve el momento político que vive Estados Unidos actualmente y cómo la sociedad ha respondido. También demuestra nuestro compromiso de activismo para resaltar a las mujeres latinas que están abriendo camino en nuestra sociedad”, agregó Villavicencio.