El “Toñita Fest” unió música, tradición y solidaridad por Venezuela

Las calles de Williamsburg volvieron a llenarse de música, comida y conversaciones que se extendieron de una mesa a otra sin importar si se trataba o no de personas conocidas.

El “Toñita Fest” celebró una nueva edición con el mismo espíritu comunitario que lo convirtió en una tradición de Brooklyn, aunque este año también abrió espacio para la solidaridad con Venezuela tras los recientes terremotos que golpearon al país.

De hecho, el evento contó con la participación del comediante venezolano Angelo Colina, quien aprovechó el encuentro para recordar la difícil situación que atraviesan miles de familias en su país. Aunque explicó que sus familiares viven lejos de la zona afectada, aseguró que la tragedia conmovió a todos los venezolanos, sin importar el lugar donde se encuentren.

El festival también impulsó una campaña de apoyo destinada a las personas afectadas, sumando esfuerzos recolectando artículos de primera necesidad y más ayuda de otro tipo.

Una tradición que sigue viva en Brooklyn

La edición de este año coincidió con el aniversario número 52 del Caribbean Social Club, considerado el último club social puertorriqueño que continúa en funcionamiento en Williamsburg. Desde la década de 1970, Toñita se convirtió en el alma de este espacio, que ha resistido las transformaciones del barrio y conserva un profundo valor para sus vecinos.

Esa historia volvió a sentirse en cada rincón de la calle, donde residentes de varias generaciones compartieron una jornada gratuita dedicada a la música, la gastronomía y las costumbres que distinguen a la comunidad puertorriqueña.

A lo largo del día sonaron ritmos como la bomba, la plena y la salsa, mientras familias y visitantes se reunían alrededor de platos tradicionales preparados por la comunidad.

Las mesas de dominó, otro de los grandes símbolos del festival, reunieron tanto a jugadores experimentados como a quienes se acercaron por primera vez a esta tradición.

El ambiente volvió a confirmar por qué el “Toñita Fest” ocupa un lugar especial dentro del calendario cultural de Brooklyn.

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