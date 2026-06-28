Famosos se unen por Venezuela tras los devastadores terremotos

Las redes sociales se han transformado en un enorme puente de ayuda para Venezuela. Mientras rescatistas y voluntarios continúan trabajando entre los escombros tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, decenas de artistas aprovecharon el alcance de sus plataformas para compartir información, promover donaciones y enviar mensajes de aliento a quienes enfrentan una de las tragedias más difíciles de los últimos años.

Algunos pusieron sus perfiles al servicio de la búsqueda de personas desaparecidas, otros difundieron centros de acopio, números de emergencia y organizaciones humanitarias. Todos coincidieron en un mismo propósito y es el de acompañar al pueblo venezolano desde cualquier lugar del mundo.

Mensajes de solidaridad desde distintos rincones

Carlos Baute fue uno de los primeros en reaccionar. El cantante compartió imágenes del terremoto registradas en el aeropuerto de Venezuela y escribió: “Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo. Qué tristeza tan grande, gente en Caracas y Venezuela entera, mucha fuerza”. Además, ofreció ayuda para localizar personas al señalar: “Si alguien necesita ubicar a alguien o tienen alguna necesidad por favor comenten y monto en historias”. Después cumplió su promesa difundiendo fotografías de desaparecidos y teléfonos de emergencia en Caracas.

Ricky Martin también utilizó sus historias para enviar un mensaje de apoyo: “Mi querida gente de Caracas y todo el pueblo venezolano, hoy el mundo los mira con preocupación, pero también con un inmenso cariño. Mi pensamiento está con cada ciudadano, con cada rescatista y con cada familia que espera un abrazo, una noticia o un milagro”. Luego agregó: “Que la esperanza sea más fuerte que el dolor mi gente. Toda mi solidaridad y mi amor para ustedes”.

Quien habló con especial emoción fue Franco de Vita. En un video publicado en su cuenta de Instagram el cantautor dijo: “Hola Venezuela, creo que esta mañana ha sido una de las mañanas más tristes de mi vida”. El cantautor también reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa el país al preguntarse: “¿Qué más nos va a tocar?”. Más adelante expresó su respaldo a quienes perdieron familiares con estas palabras: “Quiero mandarle toda la fuerza, todo el cariño, toda la fe a mis paisanos y por supuesto estamos con todos los familiares que han perdido a sus seres queridos, mucho dolor”. Sin perder la esperanza, concluyó diciendo: “Pero bueno, sé que somos fuertes y que al venezolano nadie le gana, sé que vamos a salir”.

Donaciones, oraciones y apoyo a los rescatistas

Shakira pidió colaborar con las organizaciones que ya trabajan sobre el terreno al escribir: “Niños, madres y familias enteras están sufriendo a causa de esta devastadora tragedia en Venezuela. Estas son algunas de las organizaciones que ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto. Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas Nuestra ayuda es urgente”.

Lele Pons abrió un espacio para que los venezolanos solicitaran asistencia inmediata y coordinaran ayuda desde los comentarios de una publicación. A esa iniciativa se sumó Danny Ocean, quien además pidió responsabilidad al compartir información y difundió imágenes de niños desaparecidos o heridos con la intención de reunirlos con sus familias.

También manifestaron su respaldo Georgina Rodríguez, Thalía, Alejandro Sanz, Catherine Fulop, Gaby Espino, Sharon Fonseca, Migbelis Castellanos, Chiquinquirá Delgado y Fátima Bosch, Miss Universe 2025. Ricardo Montaner publicó en X el mensaje: “Dios mío Venezuela… Padre protege a tu pueblo…”, mientras que sus hijos Mau y Ricky escribieron: “Orando por nuestro país y nuestra gente”.

Desde Ámsterdam, Países Bajos, Camilo y Evaluna, quienes se encuentran de gira por Europa Occidental, compartieron un video en el que expresaron su preocupación por la emergencia y enviaron un abrazo a todos los venezolanos afectados.

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