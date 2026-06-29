FDA advierte retiro de masa para galletas de Bear Stewart por riesgo de alergia

Por un error de etiquetado que puede provocar reacciones alérgicas, la empresa Bear Stewart LLC de Chicago retira del mercado un lote de bolsas de masa para galletas Bakr con trocitos de chocolate y mantequilla marrón lista para hornear, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La empresa informó que el producto fue distribuido a partir del 11 de junio a través de las tiendas Target en el sur de California, el sur de Nevada, Arizona y Utah.

El riesgo de alergia de este producto se debe a que podría contener soja no declarada. La soja es uno de los nueve alérgenos que causan mayores complicaciones alimentarias en Estados Unidos.

El problema se detectó en dos fases: inicialmente se descubrió que se había distribuido un producto que contenía soja en un envase que no indicaba su presencia. Posteriormente, una investigación determinó que el inconveniente se debió a un fallo temporal en los procesos de envasado de Bear Stewart, ya que las galletas S’mores se envasaron en bolsas de Brown Butter Chocolate Chunk.

Cómo identificar el producto

Las tiendas Target de cuatro estados del suroeste del país distribuyeron el producto afectado a partir del 11 de junio. Crédito: Shutterstock

Se trata de la masa para galletas Bakr Brown Butter Chocolate Chunk Ready To Bake (con trocitos de chocolate y mantequilla dorada, lista para hornear).

Presentación: Paquete azul de 227 gramos (8 onzas).

Paquete azul de 227 gramos (8 onzas). Ubicación en tienda: Sección de congelados.

Sección de congelados. Número de lote: 2606022 (ubicado en la esquina inferior izquierda de la parte posterior del paquete).

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad, se insta a los compradores de esta masa para galletas a revisar sus congeladores, evitar el consumo del alimento o regresarlo al lugar de la compra.

Las personas con alergia o sensibilidad grave a la soja corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos, indica la FDA.

En caso de dudas o comentarios, se pueden comunicar con la empresa Bear Stewart al 1-800-697-BEAR.

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