FDA clasifica el retiro de 500 mil macarrones y 9,000 salsas Alfredo en Nueva York y Nueva Jersey

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aumentó el riesgo de clasificación de dos retiros del mercado: más de 500 mil paquetes de macarrones (Clase II) y 9,000 casa de salsa Alfredo por riesgo de contaminación (Clase II). Se trata de dos alimentos populares, considerados de los más consumidos por los estadounidenses, y ambos se distribuyeron en Nueva York y Nueva Jersey.

Para prevenir enfermedades, la FDA clasifica los retiros según su grado de gravedad. Por ejemplo, el de Clase I es el de mayor nivel y advierte que se trata de un alimento cuyo consumo es un peligro inminente, con una probabilidad razonable de causar consecuencias graves para la salud o la muerte.

Mientras tanto, el de Clase II representa un riesgo moderado en donde el peligro de daño grave es remoto, ya que el consumo del producto solo puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles.

A través de un aviso publicado el 10 de junio, la FDA clasificó el retiro voluntario de la empresa BEF Foods, Inc., identificado como “Park St. Deli Macaroni & Cheese”, como “Clase II” debido a la presencia de un alérgeno no declarado, específicamente lecitina de soja.

Lo que debes saber del retiro de los macarrones

La clasificación incluye un lote de 58,405 cajas de producto, lo que equivale a unos 525,645 paquetes individuales de macarrones con queso. La empresa notificó el retiro el 23 de marzo de 2026 y recibió su clasificación oficial por parte del centro el 10 de junio de 2026.

El producto fue distribuido a nivel nacional, por lo que se insta a los consumidores a revisar e identificar el producto verificando la información del lote:

Producto: Macarrones con queso Park St. Deli.

Macarrones con queso Park St. Deli. Presentación: Envase de plástico de 20 oz (567 g) protegido por una funda de cartón, en cajas con 9 paquetes.

Envase de plástico de 20 oz (567 g) protegido por una funda de cartón, en cajas con 9 paquetes. Códigos de Identificación del Lote: SUL4839705, SUL4839706, SUL4853771, SUL4853772, SUL4853773, SUL4853774, SUL4854698, SUL4854700, SUL4854701, SUL4855698, SUL4855699, SUL4855700, SUL4857735, SUL4857736, SUL4857737, SUL4857784, SUL4857785, SUL4866750, SUL4866751, SUL4866752, SUL4866781, SUL4866782, SUL4866783, SUL4866784, SUL4872813, SUL4872814, SUL4872815, SUL4873787, SUL4873788, SUL4886739, SUL4886740, SUL4887698 y SUL4887699.

Salsa Alfredo clasificada como riesgo Clase I

El 5 de junio, la FDA clasificó como riesgo Clase I el retiro indicado por la empresa The Coffee Connexion Co., Inc. de varios lotes de salsa Alfredo, debido a una posible contaminación microbiológica.

Este es otro retiro relacionado con el uso de ingredientes contaminados, derivado del uso de leche en polvo retirada del mercado por la posible presencia de Salmonella.

Para facilitar la identificación del producto, las autoridades sanitarias piden a los usuarios revisar las características del empaque:

Presentación: Salsa Alfredo envasada en bolsas de polietileno selladas de 3 lb 7 oz (presentación industrial/comercial, empaquetadas en cajas de 12 bolsas).

Salsa Alfredo envasada en bolsas de polietileno selladas de 3 lb 7 oz (presentación industrial/comercial, empaquetadas en cajas de 12 bolsas). Código UPC: 0039954921963 (afecta a unas 913 cajas).

0039954921963 (afecta a unas 913 cajas). Código de identificación general: SSP980713.

Lotes afectados y fechas de caducidad:

Lotes 046188 a 046193 (Lote: 0126) | Consumir preferentemente antes del: 01/12/2028

| Consumir preferentemente antes del: 01/12/2028 Lotes 047290 a 047296 (Lote: 0476) | Consumir preferentemente antes del: 16/02/2028

| Consumir preferentemente antes del: 16/02/2028 Lotes 048029 a 048034 (Lote: 0686) | Consumir preferentemente antes del: 09/03/2028

| Consumir preferentemente antes del: 09/03/2028 Lotes 049089 a 049094 (Lote: 1106) | Consumir preferentemente antes del: 20/04/2028

La salsa fue distribuida en estados que incluyen a Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee —donde se encuentra la planta de producción de la empresa—, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

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