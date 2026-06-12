Fabricadas en Nueva York: retiran 160,000 libras de pizza congelada por presencia de metal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó el retiro voluntario de un lote de 160,200 libras de Farm Rich Pizza Cheese Crunchers, fabricadas en Nueva York, por riesgo de contaminación con materiales extraños.

Los productos retirados del mercado fueron elaborados y distribuidos por una empresa de Búfalo, Nueva York, Rich Products Corp., en 21 estados de los Estados Unidos, incluidos Nueva Jersey y Nueva York.

¿Cómo identificar el producto afectado?

El reporte de clasificación de riesgo de la FDA indica que se trata del retiro voluntario identificado con el código ID 99022, del producto Crujientes de queso para pizza Farm Rich. El motivo es un riesgo de contaminación física; el producto puede contener piezas metálicas.

Aunque la clasificación de riesgo es Clase II (lo que implica un riesgo moderado o potencial para la salud), las autoridades instan a los consumidores a revisar sus refrigeradores y constatar la información del lote afectado:

Código de lote: 003029976

003029976 Fecha de consumo preferente: Antes del 30/07/2027

Antes del 30/07/2027 Código UPC: 041322652256

Se trata de 6,408 cajas retiradas del mercado, que equivalen a 160,200 libras de producto. La empresa comunicó a los comercios y al público la novedad del producto afectado a través de correo electrónico.

Asimismo, la FDA indica que el retiro comenzó el 19 de mayo 2026, recibió la clasificación del centro el 09 de junio 2026 y aún no ha finalizado.

¿Dónde fue distribuido el producto?

Estas pizzas congeladas fueron distribuidas en 21 estados de EE. UU., entre ellos Nueva Jersey y Nueva York, así como en:

Alabama, Arkansas, California, Florida y Georgia.

Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky y Maryland.

Michigan, Missouri, Carolina del Norte, Ohio y Pe

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