M&M’s sin colorantes artificiales: solo rojo, verde, amarillo y naranja en 2026

A partir del mes de agosto, los populares caramelos de chocolates M&M’s ya no contendrán colorantes artificiales y desaparecerán temporalmente los de color azul y marrón, ya que estos tonos son los más complejos de desarrollar de forma natural.

La medida de la marca se toma luego de que la administración estadounidense, bajo la campaña MAHA (Make America Healthier Again), anunciara cambios importantes en la elaboración de alimentos que implican la prohibición del uso de colorantes y aditivos sintéticos. Con esto, se busca sincerar la información de las etiquetas nutricionales y reducir el uso de químicos.

Mars, fabricante de los M&M’s, se suma a otras empresas de la industria alimentaria que han modificado sus ingredientes para incorporar colorantes naturales. Debido a esto, inicialmente los famosos chocolates solo se venderán en los colores amarillo, verde, rojo y naranja.

Para adoptar estas medidas sanitarias en EE.UU., Mars realizó una inversión millonaria con el fin de adecuar su línea de producción a las nuevas normativas. Mientras tanto, estiman recuperar los colores marrón y azul para el año 2028, una vez que encuentren una fórmula autorizada para volver a producirlos, según reportó The Wall Street Journal.

El reto científico: reemplazar químicos por remolacha y cúrcuma

La compañía garantiza que el cambio de ingredientes químicos por naturales —como la remolacha y la cúrcuma— no afecta el sabor, por lo que los consumidores no notarán la diferencia en los dulces de color rojo, verde, amarillo y naranja. Sin embargo, para los tonos marrón y azul no se logró una fórmula inmediata que garantizara el aspecto visual original, a pesar de haber realizado pruebas previas con espirulina.

La ruta de la FDA: ¿Qué dice la normativa sobre los tintes sintéticos?

El Rojo Nº 3, le da el color cereza brillante a los alimentos. Crédito: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) buscan eliminar gradualmente todos los tintes sintéticos derivados del petróleo del suministro de alimentos del país, enfocándose en ocho colorantes específicos que deben ser reemplazados por alternativas naturales.

El cronograma de votación y eliminación se ha estructurado en dos etapas claras:

Primera fase: revocó la autorización de dos colorantes alimentarios sintéticos: el Rojo Cítrico No. 2 y el Naranja B.

Segunda fase: culmina a más tardar a finales de 2026, con la eliminación del resto de los colorantes sintéticos regulados: Verde No. 3, Rojo No. 40, Amarillo No. 5, Amarillo No. 6, Azul No. 1 y Azul No. 2.

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