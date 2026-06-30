Aumentan a 1,943 los muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela

Las autoridades venezolanas elevaron este martes a 1,943 la cifra de fallecidos y a 10,571 la de heridos por los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado miércoles, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros en las zonas más afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó durante un balance transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) que los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 6,461 personas desde que ocurrió la tragedia.

Rodríguez explicó que, durante las primeras horas posteriores a los sismos, entre 13,400 y 13,500 personas consiguieron abandonar las zonas de desastre por sus propios medios o con ayuda de familiares.

“Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros”, expresó.

El funcionario indicó además que 855 edificios resultaron afectados por los terremotos y que 189 de ellos colapsaron completamente. También señaló que unas 30,000 personas, entre residentes y visitantes, se encontraban en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira, cuando ocurrieron los movimientos telúricos.

689 réplicas

Desde el doble sismo se han contabilizado 689 réplicas, según el reporte oficial presentado por Rodríguez.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que más de 3,300 rescatistas provenientes de 27 países trabajan en el país bajo la coordinación de Naciones Unidas para localizar sobrevivientes.

Los terremotos afectaron Caracas y otros seis estados del norte de Venezuela, aunque La Guaira continúa siendo la entidad con mayores daños y pérdidas humanas. La región ya había sufrido una de las peores tragedias naturales del país con el deslave de 1999.

De forma paralela, una evaluación preliminar elaborada por la NASA a partir de imágenes satelitales estima que cerca de 58.870 edificaciones podrían haber sufrido daños o haber quedado destruidas en el área impactada por los sismos, considerados los más mortíferos registrados en Venezuela en el último siglo.

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