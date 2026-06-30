Bombazo en la MLS: Lewandowski aterriza en Chicago Fire

Robert Lewandowski sacudió el mercado en pleno Mundial 2026. El delantero polaco, ya leyenda del fútbol europeo, firmó con el Chicago Fire y se convierte en uno de los fichajes más mediáticos de la MLS en los últimos años.

El atacante de 37 años llega libre tras cerrar su ciclo de cuatro temporadas con el FC Barcelona, club con el que levantó tres ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Sus números fueron demoledores, ya que anotó 119 goles en 191 partidos. Robert Lewandowski llega a Chicago. Hemos fichado al ícono global del fútbol y máximo goleador histórico de Polonia, Robert Lewandowski, como Jugador Designado”, así lo anunciaba la franquicia de la MLS en redes sociales.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO ??



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player ? #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Por parte, Gregg Berhalter, director de futbol y entrenador del equipo celebró el arribo del ariete. “Su llegada refuerza nuestra ambición de competir por trofeos y eleva los estándares del club a alturas dignas de esta ciudad. Estamos ansiosos por trabajar con él y que Chicago vea de primera mano por qué es uno de los iconos deportivos más venerados del mundo”, afirmó.

Lewandowski firmó contrato hasta el final de la campaña 2027-2028. La franquicia solo ha levantado un título, el de 1998, en su temporada debut, y desde entonces no ha logrado regresar a la cima.

Su llegada coincide con otros movimientos de peso en la liga. Antoine Griezmann desembarca en el Orlando City como nuevo referente.

Las conversaciones entre Lewandowski y Chicago venían avanzando desde mayo, cuando el polaco confirmó que no seguiría en el Barca. El Fire vio allí la oportunidad de sumar un nombre capaz de cambiar el rumbo del club.

Con casi 38 años y una carrera repleta de títulos, Lewandowski encara su aventura en la MLS como el último gran desafío.



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