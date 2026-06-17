Messi rompió a llorar tras anotar primer gol en el festín de Argentina ante Argelia: “Pasé días difíciles”

El Arrowhead Stadium de Kansas City, acostumbrado a ver hazañas de un GOAT como Patrick Mahomes, fue testigo de la inmortalidad futbolística de un Lionel Messi que logró ser sobrenatural y humano a la vez. El argentino rompió en llanto tras anotar el primer gol en el festín de Argentina ante Argelia.

Tras un arranque frenético, de golpe por golpe entre ambas selecciones, y después de que le anularan un gol al minuto cinco por fuera de juego, Messi impuso su sello al 17 con un remate brutal desde afuera del área que venció las manos de Luca Zidane y abrió el festín argentino.

Después de marcar, las cámaras captaron al capitán con lágrimas en los ojos y secándose el rostro con la camiseta albiceleste. La imagen se convirtió en tendencia.

? ¡EMOCIÓN A TOPE!



? Messi rompe en llanto luego de anotar su primero gol durante el Mundial 2026.



? El GOAT lo está viviendo al máximo.



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Messi explicó su llanto: “Pasé días difíciles”

Messi terminaría haciendo historia al empatar a la leyenda alemana Miroslav Klose con 16 goles luego de su triplete para el triunfo 3-0. En zona mixta, el delantero explicó el motivo de su llanto.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, dijo.

??? | "PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO…": Messi explicó el motivo de su emoción tras convertir su primer gol en el Mundial 2026. pic.twitter.com/af6vOTv2qa — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

Cabe recordar que Messi sufrió una lesión en el último partido del Inter Miami en la MLS ante Philadelphia Union. El ocho veces Balón de Oro sufrió una “sobrecarga asociada a una fatiga muscular” en el isquiotibial izquierdo”.

El Hat-Trick de Messi

Lionel Messi firmó un hat-trick demoledor ante Argelia. Tras abrir el marcador, el capitán argentino tomó por completo el control del segundo tiempo.

Al minuto 60 apareció para empujar de derecha un rebote que dejó suelto el portero Luca Zidane luego de un remate rastrero de Alexis Mac Allister.

El tercero llegó en una jugada marca registrada: pase filtrado de Nicolás González en la media luna, control orientado y zurdazo quirúrgico a la esquina inferior derecha.

A los 78 minutos dejó el campo para darle lugar a Nicolás Paz y recibió una ensordecedora ovación que emocionó a más de uno, incluido el técnico Lionel Scaloni.

Con este triunfo, Argentina queda bien encaminada en el Grupo J y apunta al duelo del lunes ante Austria, en Dallas.



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