Casemiro se une a Inter Miami y jugará con Messi en la MLS

Casemiro se unirá al Inter Miami y jugará junto a Lionel Messi en la Major League Soccer a partir de la próxima temporada, según reportes de Fabrizio Romano.

El mediocampista brasileño llegará al fútbol estadounidense luego de dejar al Manchester United tras cuatro años.

“Se ha sellado un acuerdo verbal con todas las partes involucradas y se han resuelto todos los trámites formales; ahora solo queda esperar para firmar y anunciar al brasileño”, informó Fabrizio Romano en redes sociales.

? EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. ?? pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

Casemiro está con la selección de Brasil en la Copa del Mundo de 2026 siendo titular en ambos encuentros. En el primer juego solo jugó 45 minutos y ante Haití vio acción en los 90 minutos de la victoria 3-0.

El mediocampista brasileño se unirá al grupo de jugadores que llegaron a jugar con Cristiano Ronaldo y con Lionel Messi. En ese grupo están jugadores como Ángel Di María, Sergio Ramos, Keylor Navas, entre otros.

Inter Miami mejora su mediocampo tras marcha de Sergio Busquets

El Inter Miami de David Beckham ficha a Casemiro para conseguir una mejora en el mediocampo, posición que se quedó sin Sergio Busquets en la última temporada.

El club de Miami reforzó el lateral izquierdo con Sergio Reguilón luego del retiro de Jordi Alba, también tras el título que consiguieron en la MLS Cup en 2025.

Casemiro viene de una de sus mejores temporadas en la Premier League con el Manchester United luego de anotar 9 goles y dar 2 asistencias en 34 partidos.

El brasileño fue parte clave del regreso del United a la UEFA Champions League de cara a la próxima campaña. Aunque Casemiro siempre fue claro sobre querer marcharse del club al que llegó por $70 millones de dólares desde el Real Madrid en 2022.

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