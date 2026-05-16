Robert Lewandowski anunció su salida del FC Barcelona: “La misión está completada”

El atacante polaco Robert Lewandowski anunció este sábado por la mañana su salida del Barcelona. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el delantero polaco confirmó que no continuará en el club azulgrana la próxima temporada.

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Tras cuatro años defendiendo la camiseta culé, el internacional podrá despedirse mañana de la afición en el Spotify Camp Nou, en un adiós cargado de emoción y agradecimiento. Cierra su etapa como azulgrana con siete títulos y un Pichichi.

Lewandowski ha anunciado este sábado a través de su Instagram que, después de cuatro temporadas, deja el Barça. “Después de cuatro años llenos de desafíos y mucho trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. Cuatro temporadas, tres títulos. Nunca olvidaré el amor que recibí de los aficionados desde mis primeros días. Catalunya es mi lugar en el mundo. Gracias a todas las personas que conocí durante estos maravillosos cuatro años. Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a donde pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya”.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

El emotivo vídeo que ha colgado, de alrededor de un minuto, está narrando en primera persona por el propio Lewandowski. Empieza y acaba con él mirando al mar y ha seleccionado muchos momentos que, sin duda, han marcado su carrera en el Barcelona: su presentación, celebración de títulos, de goles importantes, rúas, con su familia en el Spotify Camp Nou… Son poco más de 60 segundos que recogen su etapa como culé.

Despedida del FC Barcelona

El club catalán, nada más conocerse la noticia, le ha mandado un mensaje claro: “Llegó como un estrella, se va como una leyenda. Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada batalla y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre”.

Gracias, Robert Lewandowski, por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre. 💙❤️ pic.twitter.com/C9jHJOzpUY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 16, 2026

El contrato del atacante expiraba este mes de junio. Desde su llegada en el verano de 2022 procedente del Bayern de Múnich, Lewandowski se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del Barça. Este curso, no obstante, vivió un rol algo menos protagonista aunque demostró que tienen intacto su olfato goleador. Ahora ha decidido poner el punto y final a su etapa como culé.

El 19 de julio de 2022, el Barcelona hizo oficial el fichaje de Robert Lewandowski para las siguientes cuatro temporadas, en una operación cifrada en 45 millones de euros fijos más otros cinco en variables. Su llegada, procedente del Bayern, supuso uno de los movimientos más importantes del mercado aquel verano.

Anunciado su adiós, falta por saber cuál será su destino. Pini Zahavi negocia hace meses con clubes de Arabia (Al Hilal entre ellos), pero también ha escuchado a Milan, Juventus y Oporto. La MLS también ha sido una opción. Agentes de la franquicia de Chicago Fire estuvieron en Barcelona para tratar de convencerlo.

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