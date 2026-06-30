Corte Suprema de EE.UU. anula los límites al gasto de campaña de partidos políticos

NUEVA YORK – La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los límites sobre la cantidad de fondos de financiamiento de campaña que los partidos políticos pueden recaudar y gastar en sus candidatos.

El martes, la Corte Suprema flexibilizó las restricciones sobre el financiamiento de campañas.

Con la decisión, una mayoría de jueces del tribunal le dio la razón al vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y a otros republicanos, quienes plantearon que limitar cuánto pueden gastar las colectividades políticas vulneran los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución federal.

En una votación 6-3, los magistrados del Supremo consideraron que dichos límites atentan contra las protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión contenidas en la Primera Enmienda.

El tribunal dictaminó que una ley promulgada en 1974 (Ley Federal de Campañas Electorales), previo al escándalo Watergate, atentaba contra los derechos que la Primera Enmienda otorga a los partidos políticos.

El estatuto limitaba la cantidad de dinero que particulares podían donar a partidos políticos, así como el que pueden destinar las colectividades a candidatos.

Aparte de Vance, organismos como el Comité Senatorial Republicano Nacional con apoyo del Departamento de Justicia, retaron la ley por considerarla anticonstitucional.

Plantearon que la única justificación para establecer límites en la recaudación de fondos de los partidos es prevenir la corrupción, pero que no hay evidencia de que dicha ley haya evitado ese mal. Según el análisis de NPR, la decisión significa que los partidos pueden coordinarse con los candidatos y, al mismo tiempo, recaudar fondos sin límite.

De inmediato, grupos opuestos a las políticas de Trump, como Center For American Progress (CAP), se expresaron en contra del fallo por entender que abre la puerta a la corrupción.

Devon Ombres, director sénior de tribunales y política jurídica del CAP, indicó, mediante una declaración escrita, que el fallo es “otro regalo para los grupos de interés especial que intentan influir en los funcionarios electos”.

“Ahora, los magistrados de extrema derecha han revocado su propio precedente de hace 25 años que respaldaba estos límites, permitiendo a los candidatos buscar contribuciones masivas de donantes individuales para destinarlas a sus campañas. Esto abre aún más la puerta a —como mínimo— la apariencia de corrupción de tipo ‘quid pro quo’ entre donantes y candidatos, y potencia enormemente la influencia del gran capital en la política. Las leyes de financiación de campañas que combaten la corrupción y la apariencia de corrupción no violan la Primera Enmienda. La Constitución no ha cambiado en el último cuarto de siglo, pero la composición de la Corte Suprema sí”, argumentó.

La anterior fue una de las decisiones emitidas por el máximo foro que, por otro lado, falló a favor de la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados con base en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La Administración Trump buscaba que el máximo foro cambiara el significado histórico establecido a través de la Cláusula de Ciudadanía, pero, también en una votación 6-3, los jueces mantuvieron ese derecho.

En una respuesta en Truth Social, el presidente Donald Trump celebró la decisión sobre financiamiento de campañas.

“¡La Corte Suprema acaba de eliminar las restricciones al gasto político! ¡Una GRAN VICTORIA PARA LOS REPUBLICANOS y, lo que es más importante, para la Primera Enmienda!”, circuló el republicano.

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