Corte Suprema permitirá a estados prohibir que atletas trasgénero formen parte de equipos deportivos femeninos

La Corte Suprema dictaminó este martes que los estados tienen la potestad legal de prohibir la participación de mujeres y niñas transgénero en competiciones deportivas femeninas, y establece que las restricciones aplicadas en Virginia Occidental e Idaho no transgreden la Constitución ni las normativas federales que prohíben la discriminación sexual en el ámbito educativo.

En la resolución mayoritaria, respaldada por los jueces John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, el juez Brett Kavanaugh afirmó que las escuelas “pueden determinar la elegibilidad para los deportes femeninos y de niñas basándose en el sexo biológico”.

Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor emitió una opinión concurrente en parte y disidente en parte, postura a la que se adhirieron los jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

Reacciones de los fiscales estatales

La Asociación de Fiscales Generales Republicanos (RAGA) respaldó la decisión del tribunal sobre los casos Virginia Occidental v. B.P.J. y Little v. Hecox.

El fiscal general de Virginia Occidental, JB McCuskey, declaró: “Esta es una victoria monumental para cada atleta femenina que alguna vez ha competido, o soñado con competir, en un campo de juego justo y seguro. La decisión de hoy de la Corte Suprema afirma lo que el sentido común y la ley han dejado claro desde hace mucho tiempo: los estados tienen el derecho de designar equipos deportivos basados en el sexo biológico, no en la identidad de género“.

“La decisión de hoy es una victoria para el sentido común, la equidad y las innumerables niñas y mujeres que se dedican al atletismo. La Corte Suprema ha confirmado ahora que los estados pueden preservar la competencia justa y proteger las oportunidades que generaciones de mujeres lucharon por asegurar”, señaló Raúl Labrador, fiscal heneral de Idaho.

Entretanto, el director ejecutivo de RAGA, Adam Piper, añadió que la Corte Suprema afirmó lo que los estadounidenses saben desde hace mucho tiempo que “los deportes de mujeres deben ser para mujeres”.

Antecedentes del litigio deportivo

La disputa jurídica comenzó tras la aprobación de leyes basadas en el sexo asignado al nacer. Virginia Occidental promulgó en 2021 la Ley para Salvar el Deporte Femenino, la cual fue apelada por una estudiante identificada como B.P.J.

Por su parte, Idaho aprobó en 2020 la Ley de Equidad en el Deporte Femenino, bloqueada inicialmente por una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de Lindsay Hecox. Un total de 27 fiscales generales estatales firmaron un documento de apoyo legal para defender estas restricciones ante el máximo tribunal.

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