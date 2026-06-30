Hallan cadáver en escuela en Queens, Nueva York

Unos restos humanos fueron encontrados en el interior de la chimenea de una escuela pública en Queens (NYC) esta mañana.

La Policía de Nueva York recibió una llamada al 911 poco antes de las 9:00 a.m. del martes informando sobre el posible hallazgo de restos humanos en la escuela P.S./I.S. 113 Anthony J. Pranzo, ubicada en 78-23 87th St, en Glendale.

Al llegar al lugar los investigadores localizaron restos humanos dentro de la chimenea del centro educativo. Un conserje había solicitado la presencia de un exterminador para revisar el origen de un mal olor, pensando que se trataba de una plaga. Al examinar el área, el experto descubrió un zapato y, posteriormente, los restos humanos.

No había alumnos ni personal en el edificio en el momento del hallazgo, sólo el conserje, ya que la escuela recién fue cerrada por el verano y comenzaron obras de reparación.

Los detectives tienen previsto interrogar a los contratistas para averiguar si saben algo al respecto o si alguno de sus trabajadores ha desaparecido durante labores previas, acotó ABC News. La Oficina del Médico Forense (OCME) debe determinar la causa y momento oficial del fallecimiento y también ayudar a identificar a la víctima.

El sistema escolar de la ciudad de Nueva York emitió el siguiente comunicado: “Este hallazgo es profundamente perturbador y preocupante; nos estamos asegurando de brindar el apoyo adecuado a toda la comunidad escolar mientras la policía de Nueva York (NYPD) lleva a cabo la investigación”.