Keiko Fujimori se convierte oficialmente en la presidenta electa de Perú

La derechista Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y comentó este lunes que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país “dividido”.

Este lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó los resultados finales de la elección al 100 % de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso a Sánchez por 49.641 votos en su cuarta postulación a la presidencia de Perú, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

En declaraciones a periodistas en su casa, Fujimori dijo que las puertas del diálogo están “siempre abiertas” tanto para su rival electoral como para otros líderes de las distintas bancadas en el nuevo Congreso bicameral, después de que Sánchez dijo que no reconocería un eventual gobierno fujimorista.

La líder del partido Fuerza Popular adelantó que las primeras medidas que adoptará al frente de la Presidencia serán “en primer lugar recuperar el orden, y en segundo, tomar medidas preventivas de cara al fenómeno (climatológico) de El Niño”, que se anticipa será fuerte en los próximos meses en el territorio peruano.

Vestida totalmente de blanco y acompañada por sus hijas, Kyara y Kaori, la virtual presidenta electa también se dirigió a los jóvenes del país para decirles que “uno nunca debe darse por vencido”, al comentar los resultados de su cuarta postulación presidencial, porque, agregó, “con esfuerzo y perseverancia van a lograr sus objetivos”.

Fujimori también dijo esperar la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, en un mensaje compartido en su cuenta de la red social X acompañado de una bandera del Perú.

El JNE tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, ha anunciado que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar -sin pruebas- un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que eso le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional.

Conocido el resultado oficial de las elecciones en Perú, Fujimori recibió el saludo de la Comunidad Andina y mandatarios de la región, como Rodrigo Paz de Bolivia y Javier Milei de Argentina.

Así mismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, felicitó a Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y le expresó sus mejores deseos de éxito durante su mandato, tras conversar telefónicamente con ella.

Ramdin felicitó también al candidato izquierdista Roberto Sánchez por “la sólida campaña que llevó a cabo y por su contribución como un destacado contendiente en este proceso democrático”.

“Espero trabajar estrechamente con ella y su gobierno para fortalecer la cooperación entre la Organización de los Estados Americanos y la República del Perú, particularmente en las áreas de seguridad, gobernanza democrática y desarrollo sostenible”, anotó Ramdin sobre la nueva mandataria electa.

La OEA envió una misión de observación electoral a los comicios de Perú y en su último comunicado reiteró que no había observado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial ni dentro ni fuera del país andino, tras las denuncias formuladas por Sánchez.